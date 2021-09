Weltmusik in der Ilmenauer Jakobuskirche

Feven Yoseph und Gungun gastieren am Samstag in Ilmenau.

Ilmenau. Feven Yoseph gastiert in Ilmenau. Hier gibt es Tickets:

Die Evangelische Kirchengemeinde Ilmenau lädt am Samstag, dem 11. September, um 19.30 Uhr zu einem Sonderkonzert mit Feven Yoseph und dem Ensemble Gungun ein. Drei äthiopische Sängerinnen und vier Musiker geben der Verbindung ihrer unterschiedlichen kulturellen Hintergründe einen kunstvollen musikalischen Ausdruck.

Die Sängerin Feven Yoseph kommt aus Dessie in Abessinien. Nach dem Studium an der Mekane Jesus School of Music in Addis Abeba wurde sie die erste Gesangsdozentin Äthiopiens und baute dort auch eine Gesangsklasse auf. Mit Gungun verbindet sie spirituelle und säkulare Musik, kombiniert äthiopische Stile mit Rhythm’n‘ Blues, Reggae, Soul und Jazz. Mit Gesang, Bass, Schlagzeug, Gitarre, E-Piano und Trompete sowie zweimal Harmoniegesang erschaffen die Musikerinnen und Musiker eine Welt-Musik, die für Offenheit, Spiritualität und Fortschritt steht.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es ab sofort in der Ilmenau-Information und in der Bücherstube. Der Abendkassenpreis beträgt 15 Euro, 13 Euro ermäßigt.