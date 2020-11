Weniger Ausbildungssuchende

Sinkendes Ausbildungsangebot und anhaltender Bewerberrückgang – das ist die Kurzbilanz des Ausbildungsmarktes im Ilm-Kreis. „Die wirtschaftliche Unsicherheit, ausgelöst durch die Corona-Pandemie, zeigt sich in einem sinkenden Ausbildungsangebot von fast 20 Prozent weniger Ausbildungsstellen. In fast allen Wirtschaftszweigen haben uns Unternehmen weniger Ausbildungsstellen gemeldet. Am größten ist der Rückgang im Handel, in Gastronomie und Hotellerie, im Gesundheitswesen sowie in Büroberufen“, so Simone Faßbender, Leiterin der Agentur für Arbeit Erfurt.

In diesem Jahr habe sich durch die Pandemie zeitlich alles verzögert: Die Unternehmen haben später ihre Vorstellungsgespräche geführt, die Ausbildungsverträge wurden erst in den Sommermonaten unterzeichnet. Die Jugendlichen hätten sich im Frühjahr darauf konzentriert, dass sie ihre Schule ordentlich abschließen. Viele hätten erst nach den Prüfungen den Kopf frei für die Ausbildungssuche.

Im Berufsberatungsjahr 2019/2020 waren im Ilm-Kreis insgesamt 444 Jugendliche auf Ausbildungssuche. Das sind 41 beziehungsweise 9 Prozent weniger als 2019. Zum Abschluss des Berufsberatungsjahres begannen 96 Prozent der Ausbildungssuchenden eine Ausbildung, weitere Schulbildung oder anderes – 19 Jugendliche fanden keine Ausbildungsstelle oder Alternative. Das seien in etwa so viele wie in den vergangenen Jahren.

Warum findet trotz guter Ausbildungsmarktchancen dennoch nicht jeder Jugendliche eine Ausbildungsstelle? „Dafür kann es viele Gründe geben. Manchmal sind die Vorstellungen der jungen Menschen nicht identisch mit denen der Unternehmen. Auch ist es wichtig, dass sich Betriebe attraktiv für Nachwuchskräfte aufstellen“, erläutert Faßbender.

Auch in diesem Jahr gab es mehr Ausbildungsstellen als Ausbildungssuchende. Zum 30. September blieben 37 Plätze im Ilm-Kreis frei: im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Baugewerbe.