Wenn am Geburtstag keine Gäste kommen dürfen

Alleine für Samstag waren elf und für Sonntag vier Veranstaltungen geplant. Darunter auch Hauptkonzerte wie das mit Ann-Helena Schlüter in der Traukirche in Dornheim oder dem „Thüringer Bach Collegium“ und dem „Blechbläserensemble Ludwig Güttler“ in der Bachkirche. Wo sonst beim Bach-Festival ein buntes Treiben herrscht – gähnende Leere. Das gilt für Originalschauplätze wie dem Neideckturm, in dem einst Caspar Bach mit Frau und sieben Kindern lebte, für das Bachhaus, in dem der junge Johann Sebastian regelmäßig ein- und ausging, für die Bachkirche, in der er seine erste Organistenstelle antrat, oder für die Liebfrauen- und Oberkirche, in der Heinrich Bach 51 Jahre als Organist arbeitete. Das Festival wurde abgesagt, die Veranstaltungsorte sind alle geschlossen, Touristen und Bachfans aus nah und fern blieben zu Hause. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Ein Blumentöpfchen zum Geburtstag

Sie alle hätten an diesem Wochenende mit den Arnstädtern und dem Festival den 335. Geburtstag des Komponisten gefeiert. Kantor Jörg Reddin spielte an den Tagen des Festivals nun jeden Tag an der Wender-Orgel, die Videos darüber stellte er via Facebook ins Netz. Am Samstag tat er das nicht ganz alleine, ein paar wenige Arnstädter fragten, ob sie sich in die Kirche setzen und zuhören dürften, was – mit genügend Abstand – natürlich erlaubt wurde. Und er schmückte das Bachdenkmal auf dem Markt mit einem Blumenstrauß – ganz alleine.

„Wir haben überlegt, was wir nach der Absage machen könnten und kamen auf die Idee, an jedem Tag des Festivals ein Stück einzuspielen“, so Reddin. Ihm geht es darum, Musik von Bach live, aus dem Moment heraus und mit allem was dazugehört – auch mit kleinen Fehlern – unter die Leute zu bringen. „Musik schweigt ja jetzt ansonsten, sie kann aber so wie wir es jetzt machen Menschen verbinden und vielleicht auch ein Stück weit gegen die Einsamkeit mancher helfen“. so Reddin. Über den Facebookkanal des Bach-Festivals könne so Musik nach außen dringen, kann gehört werden. „Wir lassen die Leute mit dieser Aktion nicht alleine, wir muntern sie hoffentlich auch ein wenig auf.“

Im Internet mehr Publikum als in der Kirche

Es gebe ganz viele Vorbilder, wie aus der Not heraus ganz viele Menschen ganz tolle kleine Hauskonzerte ins Netz stellen, wie sich die Menschen beispielsweise in Italien abends zu Musik auf ihren Balkonen treffen, „ist ist ergötzlich, was man da an Kultur zu sehen bekommt, die so geistreich und so einmalig und herzerfrischend ist“, so Reddin. Er ist dankbar, dass es das in Arnstadt und mit Bach jetzt auch gibt. Und lachend fügt er hinzu: „Vielleicht habe ich jetzt sogar mehr Publikum als bei Konzerten in der Kirche.“

Schon am Mittwoch hatte Reddin sich an einem gemeinsamen Videoprojekt von Künstlern aus der ganzen Welt beteiligt, sich an die Wender-Orgel der Bachkirche gesetzt und einen Orgelpart zum Choral „Befiehl du deine Wege“ gespielt. Die Handyaufnahmen aller wurden zu einem Video zusammengeschnitten und ins Netz gestellt. Von der Resonanz darauf war er überwältigt – alleine bis Samstag gab es weit über 3500 Zugriffe. Und auch die von Reddin eingespielte Sequenz vom Freitag wurde bereits über 600 mal geklickt, die von Samstag – Bachs Geburtstag – bis Sonntagnachmittag fast 2500 mal.

Bis zu einer eventuell verhängten Ausgangssperre ist die Bachkirche übrigens von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr für stille Gebete geöffnet. Aber auch dabei gilt: Bitte Abstand halten.

Sollte es dazu kommen, dann wird Reddin zu Hause an seinen eigenen Instrumenten weiter Bach spielen und ins Netz stellen. „Das gibt dann mir und hoffentlich auch vielen anderen wiederum viel Kraft, denn dann doch immer schwieriger werdenden Alltag zu bewältigen“. In diesen Tagen jedenfalls bekommt er schon sehr viele und durchweg nur positive Reaktionen – von einem „Vielen Dank“ bis hin zu „Schön, das Sie das machen“. Musik verbindet eben – auch und vor allem jetzt.