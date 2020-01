Wenn aus fixen Ideen ein Besuchermagnet wird

„Es war richtig schön bei Euch. Wir sehen uns bestimmt wieder.“ Mit einem Schulterklopfen verabschieden sich die Besucher aus dem Bratwurstmuseum. Wehmut schwingt mit. Denn eigentlich sind die Pforten des Besuchermagneten schon seit einigen Wochen geschlossen. „Wir haben noch bis in den März hinein einige Gruppenbuchungen. Danach ist wirklich Schluss“, sagt Museumschef Thomas Mäuer.

Besucher kamen von allen Kontinenten – unter anderem aus Japan. Einige lernten in Kursen, wie Bratwürste entstehen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Schon in dieser Woche rollt der erste Lastwagen vor. Das Bratwursttheater wird ausgeräumt. Schritt für Schritt werden anschließend das Museum, der Laden, das Gelände geleert. Kunstwerke werden verpackt und auf die Reise geschickt – nach Mühlhausen, zum neuen Standort des Bratwurstmuseums.

„Wir hatten tolle Jahre hier in Holzhausen“, bilanziert Thomas Mäuer. Doch am selben Standort wäre es einfach nicht mehr weitergegangen. „70.000 Besucher im Jahr und 400 Reisebusse – darauf ist die Holzhäuser Infrastruktur einfach nicht ausgerichtet“, sagt Mäuer.

Lange haben die Bratwurstfreunde mit sich gerungen. Klar, man hätte Veranstaltungen weglassen, alles ein bisschen herunterfahren können. Doch dann wären die Besucher weggeblieben. Hilfreich wäre auch ein größerer Parkplatz gewesen. Doch der wäre vom Museum weit entfernt gewesen. Auch das war keine ideale Lösung.

Der Bratwurstkreisel wurde zu einem Wahrzeichen Holzhausens und ebenso oft fotografiert wie die Wachsenburg. Foto: Hans-Peter Stadermann

„Uns ist bewusst, dass wir einigen Menschen, vor allem im direkten Umfeld, in den vergangenen Jahren immer wieder weh getan haben“, sagt Mäuer. Am Umzug habe letztlich kein Weg vorbeigeführt.

Um Holzhausen ist ihm dabei nicht bange. „Der Ort hat Potenzial. Mit dem Lasso, dem Holtzhaus, dem Hotel, der Wachsenburg, dem Otto-Knöpfer-Haus, der Kirche, dem Geopark und den regen Vereinen gibt es so viel Leben, dass auch künftig die Besucher nicht ausbleiben werden.“

Wenn Thomas Mäuer jetzt durch das Museumsgelände läuft, prasseln viele Erinnerungen auf ihn ein. 1991 machte er sich mit Holger Sichardt selbstständig. Damals verdienten sie im Holz- und Bautenschutz ihre Brötchen. Tourismus hatten sie aber schon immer im Hinterstübchen. Die Tiergehege entstanden und die Partyscheune. Und in ihr auch so manche verrückte Idee, gibt er lachend zu.

Das Bratwursttheater hatte zehn Jahre lang ausverkaufte Vorstellungen. Foto: Hans-Peter Stadermann

Thomas Mäuer erinnert an Heimatforscher Peter Unger, der im Jahr 2000 die Urkunde entdeckte, in der die Thüringer Bratwurst erstmals erwähnt wurde. 2004 wurde anlässlich des 600. Jahrestags der Ersterwähnung ein großes Fest ausgerichtet. Dann schlief die ganze Sache wieder ein.

In Holzhausen aber blieb die Bratwurst im Gespräch. Uwe Keith, ein Cousin Mäuers, regte die Gründung des Vereins der Freunde der Thüringer Bratwurst an. Auch wurde die Idee geboren, der Bratwurst ein Museum zu widmen.

Aus flinken Gedanken wurden Pläne, die die Enthusiasten auch umsetzten. Schon damals fiel die Entscheidung, dass Verein und Vermarktung getrennt bleiben. Im Nachhinein ein kluger Weg, befindet Mäuer. Denn dass die Bratwurstfreunde in Holzhausen ihre Zelte abbrechen, steht nicht zur Debatte. Auch das Wurstarchiv bleibt hier. Über die Jahre recherchierten hier viele Studenten und Wissenschaftler. Der Verein organisiert auch künftig von hier aus seine Fahrten, ist in Veranstaltungen wie der Wanderung vom Bier zur Bratwurst involviert oder in die Rostkultur. Und er pflegt seine weltweiten Kontakte.

Die Bratwurstiade war immer wieder ein Gaudi. Foto: Christoph Vogel

„Es gibt auch anderswo so Verrückte wie uns“, verweist Mäuer auf Beziehungen nach Ungarn und in die Schweiz.

Doch zurück zu den Anfängen. Als die Bratwurstfreunde mit der bevorstehenden Eröffnung des Bratwurstmuseums warben, standen auf einmal Agentur- und Fernsehjournalisten vor der Tür. 1400 Menschen kamen am ersten Ausstellungstag. „Damals waren wir total überfordert“, so Mäuer.

Über die Jahre aber wuchs der Unterstützerkreis – und mit ihm wuchsen die Veranstaltungen. Entwickelt wurden diese meist auf Grundlage einer fixen Idee. „Die war mitunter auch geklaut“, feixt Mäuer. Sie wurde dann auf das Bratwurst-Thema abgewandelt. So kamen der Bratwurst-Songcontest oder die Bratwurstiade ins Laufen, viele andere Großveranstaltungen kamen hinzu.

Ein Selbstläufer, betont Mäuer, war das Bratwurstmuseum allerdings nie. Um Besucher nach Holzhausen zu holen, musste immer Neues her. Neue Ausstellungsobjekte, neue Veranstaltungen, Theateraufführungen, Kleinkunst. Und das komplett ohne öffentliche Förderung.

Arno Funke schuf das Wandbild Festmahl, das 2012 eingeweiht wurde. Foto: Hans-Peter Stadermann

„Das war ein hartes Stück Arbeit, ein Gemeinschaftswerk“, so der Chef. Er lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass es auch immer riesigen Spaß gemacht hat.

In Mühlhausen stellt sich das Team ab 2020 neuen Herausforderungen. Das Gelände ist größer, das Konfliktpotenzial kleiner. Dass die Mühlhäuser mit dem Thema fremdeln, glaubt Mäuer indes nicht. „Die Bratwurst ist ein Thüringer Kulturgut, damit kann jeder im Freistaat etwas anfangen.“

Er hofft, am Rande des Stadtwalds auch Besucher aus dem Ilm-Kreis begrüßen zu können. Und freut sich zugleich, dass die Kontakte zur Wachsenburg nicht abbrechen werden. Zur Rostkultur etwa werden wieder Läufer die Bratwurstflamme von Holzhausen auf den Domplatz bringen.