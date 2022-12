Wenn die Feuerwehr zum Nikolaus wird

Gräfenroda. Seit der Corona-Pandemie gibt es in der Gemeinde Geratal eine besondere Aktion für die Kleinen.

Nächtliche Dämmerung zieht über Gräfenroda. Nebelschwaden wabern durch die Luft. Es ist der Abend vor dem Nikolaustag. Mia ist aufgeregt. Die Schuhe sind geputzt und stehen an der Eingangstür. Ungeduldig schaut sie aus dem Fenster. Der Nikolaus muss doch endlich kommen. Doch bisher ist nichts zu sehen. Zur gleichen Zeit laufen im Feuerwehrhaus in Gräfenroda die letzten Vorbereitungen. Die Kisten stehen bereit, die Weihnachtsmützen sitzen und die Fahrzeuge sind startklar. Denn auch in diesem Jahr bescheren die Feuerwehrleute die Kleinsten in der Gemeinde Geratal.

Das ist ein Teil der Feuerwehrleute, die hinter der Nikolaus-Aktion der Gemeinde Geratal stehen. Foto: Antonia Pfaff / Antonia Pfaff /TA

René Schwarz hält die Fäden für die Aktion in der Hand. Die Idee entsteht während der Corona-Pandemie, als Weihnachtsfeiern und Adventsmärkte verboten sind. Denn die Kinder soll zumindest an Nikolaus eine kleine Freude haben. Die Aktion wird so gut angenommen, dass den Akteuren klar ist, sie behalten das Projekt Nikolaus bei. René Schwarz steht über das Jahr hinweg mit den knapp 20 Sponsoren in Kontakt. Pünktlich zur Adventszeit gibt es eine digitale und analoge Veröffentlichung, damit die Familien im Geratal wissen, wann sie sich für die Aktion anmelden können. Zu den großen Sponsoren gehören unter anderem Feuerwehrzwerge Gräfenroda, Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk Geschwenda, die Ilmenauer Druckerei „bis 500“, Storck, Präzisionsdrehteile Frankenhain und der Rewe Gräfenroda. Drei Fahrradhelme der Ilmenauer Firma Radart sind der Hauptpreis, der ausgelost wird. René Schwarz bedankt sich aber herzlich bei allen Sponsoren und Unterstützern. Denn ohne sie sei die Nikolausaktion nicht möglich.

Das ist der Inhalt der Geschenktüten, hinzu kommen noch Nüsse, Schokolade und Mandarinen. Foto: Antonia Pfaff / Antonia Pfaff /TA

Kurz vor dem Nikolaustag beginnen dann engagierte Bürger und Feuerwehrleute mit dem Packen der Tütchen. In diesem Jahr sind in etwa fünf Stunden 475 Beutel für die Landgemeinde gepackt worden. Am späten Montagabend heißt es dann Endspurt und detaillierte Planung: Die voll bepackten Kisten werden in die Fahrzeuge geladen, die Routen der Orte Frankenhain, Geraberg, Geschwenda, Gossel, Gräfenroda sowie Liebenstein vergeben und dann ziehen die Feuerwehrleute mit dem Nikolaus im Schlepptau los.

Martin Knapp ist Wehrführer und Lena Leffler Feuerwehrfrau. Gemeinsam übernehmen sie einen Abschnitt mit über 80 Kindern in Gräfenroda. Sie machen das vor allem, um den Steppkes eine Freude zu machen, sie zu überraschen. Während Martin Knapp das Fahrzeug durch die teilweise schmalen Gassen zirkelt, hat Lena Leffler die Liste griffbereit. Sie weiß genau, in welchem Haus wie viel Tütchen abgegeben werden müssen. Die geputzten Stiefel stehen meist vor dem Tor. Liebevoll füllt die Feuerwehrfrau die Schuhe. Gleich zu Beginn werden auch die beiden Feuerwehrleute überrascht und bekommen kleine Geschenke. Die Freude ist beiden anzusehen; schließlich machen sie das ehrenamtlich.

Bis in den späten Abend hinein sind die ehrenamtlichen Floriansjünger unterwegs und beschenken die Kleinen. Mia schaut noch ein letztes Mal am Fenster, bevor sie ins Bett geht und sehnsüchtig auf den Nikolaus wartet.