Wenn ein Herzenswunsch unverhofft erfüllt wird

Frankenhain. „Ein Bahnbetriebswerk!“ Mit großen Augen steht Tobias Wolf in den Vereinsräumen des Modellbahnclubs Gräfenroda, der sein Domizil seit einigen Jahren in Frankenhain hat. Der 19-Jährige ist Autist, lebt in einer Wohngruppe auf dem Bodelschwingh-Hof in Bad Tabarz. „Er ist ein riesiger Fan von Zügen aller Art“, sagt seine Betreuerin Ines Kysela. Dampf- und Dieselloks, Straßenbahnen, ICEs, Güterzüge – dafür begeistert sich Tobias seit Jahren.

„Wir haben vor einigen Wochen über Weihnachten gesprochen“, so die Betreuerin. Tobias habe einen bescheidenen Wunsch geäußert: einen Schlafanzug. Um dann später etwas schüchtern hinterherzuschieben, dass das ja gar kein richtiges Geschenk sei. Sein Herzenswunsch sei eine Eisenbahn.

Ines Kysela erzählte das im Freundeskreis, zu dem auch Andreas Schmidt, der Chef der Frankenhainer Kirmesgesellschaft, gehört. Er wiederum hat gute Kontakte zu den Modellbahnern und fragte kurzerhand, ob sie eine Idee haben.

„Normalerweise bauen wir keine Anlagen im Auftrag von Privatleuten“, so Vereinschef Thomas Bartholomäus. Die Geschichte von Tobias rührte ihn und die anderen Vereinsmitglieder aber, so dass sie beschlossen, dem gebürtigen Arnstädter unvergessliche Weihnachten zu bereiten.

Vereinstreffen gibt es coronabedingt derzeit zwar nicht. Einzeln dürfen die Bastler aber schon im Vereinshaus aktiv werden. So baute Jürgen Eisner einen Rahmen und stellte eine Grasmatte her. Tomas Bartholomäus bastelte ebenso mit wie Samuel Kuczera und Justin Maeder, die zum Vereinsnachwuchs gehören.

Koppeln entstanden und ein Wäldchen. Und ein kleines Dorf mit Bahnhof. Um die Siedlung verläuft eine Eisenbahnstrecke, auch eine Weiche gibt es natürlich. Auch zwei Lokomotiven mit Passagierwaggons und für den Gütertransport packte der Verein zum Geschenk.

Da die Weihnachtsausstellung abgesagt werden musste, wurde für Tobias ein Übergabetermin in ganz kleiner Runde organisiert – natürlich mit dem erforderlichen Abstand. Der 19-Jährige ahnte nicht, warum er nach Frankenhain gefahren wurde. Zunächst bestaunte er die große Anlage des Vereins und stieg dann mit hinab in den Bastelkeller. Als er dort vor seiner eigenen Platte stand, schaute er zunächst ungläubig. Nur Minuten später ließ er sich aber genau erklären, wie man Züge vorwärts und rückwärts fahren lässt, wie man die Weiche bedient und wie man die Waggons so auf die Schienen setzt, dass nichts verkantet.

Dann wurde die Platte im Transporter verstaut und nach Tabarz gebracht. „Die bauen wir noch heute Abend auf“, so Ines Kysela. Und im kommenden Jahr, versprach sie ihrem Schützling, werden sie gemeinsam auch das Bahnbetriebswerk in Arnstadt besuchen, um die große Drehscheibe und die vielen Lokomotiven in Originalgröße anzuschauen. Tobias strahlte. Mit einem so spendablen Weihnachtsmann hatte er nicht gerechnet.