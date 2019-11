Ereignisse vom November 1919 auf dem Gebiet des heutigen Ilm-Kreises sind in alten Archiven dokumentiert. Manches mutet wie aus einer fernen Zeit an. Manches wirkt tagesaktuell.

25 Jahre Technikum in Ilmenau

Ilmenau, 2. November 1919: Dem Ehrentag, an dem vor 25 Jahren das thüringische Technikum seine Tätigkeit aufgenommen hat, wollen wir nicht vorübergehen lassen, ohne der Anstalt, ihrem Direktor sowie den Lehren und Angestellten unseren herzlichen Glückwunsch auszusprechen.

In erster Linie geht der Glückwunsch an den Technischen Leiter des Technikums, der seine Kraft der Anstalt 16 Jahre lang in hingebender Arbeit widmete und das jetzt 700 Besucher zählende Technikum nach Art und Umfang seiner Leistung zu seiner gegenwärtigen Höhe geführt hat.

Wilderer verletzt und verhaftet

Stadtilm, 4. November 1919: Am spitzen Hügel stießen drei hiesige Jagdberechtigte auf den wildernden Handarbeiter Johann Gebhardt. Auf etwa 25 Meter Entfernung forderte der Jäger Hilmar Müller den Wilderer auf, sein Gewehr niederzulegen. Als Antwort schoss Gebhardt eine Schrotladung auf Müller ab, ohne ihn jedoch zu treffen.

Müller schoss nun ebenfalls, zielte aber absichtlich zu kurz und forderte Gebhardt nochmals zum Weglegen seines Gewehrs auf. Abermals legte Gebhardt an und schoss, aber wieder vorbei. Daraufhin gab der Jäger Müller einen zweiten Schuss auf Gebhardt ab, der nun zusammenbrach.

Die Schrotladung war in Kopf, Brust und Arm gegangen. Die Verletzungen sind erheblich, aber anscheinend nicht lebensbedrohend.

Eine von der Polizei vorgenommene Untersuchung der Gebhardt´schen Wohnung förderte vier Gewehre und einen Revolver, sowie verschiedenes Schuhwerk, das nicht auf rechtmäßige Weise erworben sein dürfte, zu Tage.

Eisenbahnunglück am Schneckenhügel

Ilmenau, 12. November 1919: Von den gestern Abend gegen 7 Uhr aus Richtung Plaue hier einfahrenden Güterzügen hatten sich auf der sich stark neigenden Strecke zwischen Friedrichskrone und Ilmenau mehrere Wagen, vom Zugpersonal unbemerkt, abgelöst, die kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Ilmenau, am sogenannten Schneckenhügel auf den in langsamer Fahrt befindlichen vorderen Zugteil aufstießen und acht Wagen stark beschädigten. Personen sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen.

Postwagen entgleist

Arnstadt, 18. November 1919: Am vergangenen Sonntag entgleiste bei der Einfahrt in den Bahnhof Neudietendorf der Postwagen, der dem von Erfurt über Arnstadt fahrenden Güter-zug angefügt war. Der Postwagen stürzte um. Durch den in diesem befindlichen brennenden Ofen fingen die Postsäcke Feuer, so dass sie zum Teil verbrannten und zum Teil beschädigt wurden. Der Wagen ist ebenfalls stark beschädigt.

Auftragslage verbessert

Frauenwald, 23. November 1919: Die Glasindustrie ist wieder in voller Blüte. Wie verlautet, sollen in Frauenwald die Firmen H. Robert Kahl und Co und F. A. Kühnlenz große Aufträge aus dem Ausland hereinbekommen haben, sodass noch ein Teil der Arbeiter wieder eingestellt werden konnte und solche auch zuhause beschäftigt werden können. Es wäre wünschenswert, wenn die Gasanstalt Schmiedefeld Frauenwald reichlich mit Kohle versorgen würde, damit nicht wieder Stockungen oder Hindernisse eintreten könnten.

Gefangenenrevolte in Ichtershausen

Arnstadt, 24. November 1919: Eine Gefangenenrevolte ereignete sich in vergangener Nacht wiederum in der Strafanstalt zu Ichtershausen. Zwei der Gefangenen überfielen um elf Uhr die beiden Nachtaufseher, die sie auch überwältigten und entwaffnen konnten. Dadurch konnten sich die beiden Sträflinge auch in Besitz der Zellenschlüssel setzen. Sie schlossen die beiden Nachtaufseher in die Zelle ein. Dann begannen sie die Zellen der Gefangenen zu öffnen und diesen die Freiheit zu geben.

Das Personal der Gefangenenanstalt war jedoch sofort alarmiert worden. Es kam zu Tätlichkeiten und es musste auch von der Waffe Gebrauch gemacht werden, zumal auch die Gefangenen aus den Waffen der Überwältigten feuerten. Zum Glück ist keiner ernstlich zu Schaden gekommen. Vier Gefangenen gelang es, die Freiheit zu erlangen. Die anderen konnten wieder hinter Schloss und Riegel gebracht werden.