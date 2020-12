Wenn in der Weihnachtszeit ein Wichtel einzieht

Rippersroda. Jenna und Mia schrecken aus dem Schlaf hoch. Über ihnen poltert es. Ungläubig schauen sich die Mädchen an, wissen nicht, was da gerade passiert. Zur Sicherheit kuscheln sie sich noch tiefer in ihren Decken und warten, bis Mama Adriana Reimann die beiden weckt.

Aufgeregt erzählen die Schwestern vom nächtlichen Erlebnis. Stillschweigend lauscht Mama Adriana den Worten ihrer Kinder und geht mit ihnen in das Wohnzimmer. Denn dort wartet eine Überraschung. Die Mädchen trauen ihren Augen kaum. Denn am Fuße des Holzpfeilers ist eine kleine Tür mit Treppe, Geländer, Briefkasten und einem kleinen Reisekoffer. Daneben liegt ein langer Brief. In der Nacht zum ersten Advent ist im Hause Reimann ein Wichtel-Mädchen eingezogen, Nellie.

Foto: Adriana Reimann

Jenna und Mia sind von dem kleinen Wichtel-Mädchen ganz verzaubert. Wobei sie das kleine Wesen noch nie gesehen haben. Denn laut skandinavischer Tradition bringt der Wichtel nicht nur Geschenke, sondern auch schöne Träume für die Kleinen. Suchen die Steppkes allerdings nach ihm, um den Wichtel einmal zusehen, verliert er seine Zauberkraft.

Der Begriff Wichtel steht auch für Hausgeist, der einige Flausen im Kopf hat. So auch das Wichtel-Mädchen Nellie. Sie schreibt den beiden nicht nur liebe Briefe und erzählt von sich, sondern ist auch Nachts sehr aktiv. So wachen Jenna und Mia eines Morgens auf und entdecken eine Mehlspur. Sie enden bei ihnen im Zimmer. Neugierig folgen sie den kleinen Tapsen und natürlich enden sie an der Wichtel-Tür von Nellie. Das Wichtel-Mädchen hat also gebacken, so wie es sich zur Weihnachtszeit eben gehört.

Nellie ist vor dem Nikolaus-Tag aber auch ganz fleißig gewesen. Denn sie hat Mia und Jenna einen großen Strumpf genäht. Stühlchen, Tisch und Nähmaschine hat sie nämlich vor ihrer Tür stehen gelassen. Um sich auch von den vorweihnachtlichen Strapazen zu erholen, ist das kleine Wichtel-Mädchen erstmal in die hauseigene Sauna der Familie gegangen — Entspannung braucht schließlich jeder.

Adriana Reimann erzählt, dass es für ihre Töchter eine sehr schöne und aufregende Vorweihnachtszeit ist. Nicht nur, weil sie an das kleine Wichtel-Mädchen glauben, sondern auch weil es etwas Besonderes ist und den Geist der Weihnacht aufrecht erhält. Es ist eine andere Tradition, die sie als Familie einfach mal aufgegriffen haben und sicher nun auch beibehalten werden. Ob Nellie wieder bei Familie Reimann auszieht steht noch in den Sternen.