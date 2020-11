Die Schmerzen in den Händen waren unvorstellbar. Egal, wie Friseurmeisterin Yvonne Fischer Schere und Kamm hielt – es tat einfach weh. Bandagen könnten Abhilfe schaffen. Doch die behindern die Handwerkerin bei ihrer Arbeit.

„Ich habe eine Zeit lang wirklich darüber nachgedacht, meinen Beruf aufzugeben“, sagt die Elxlebenerin. Dabei liebte sie ihren Salon Stylbruch, den sie 2007 in Gispersleben gegründet hat, heiß und inniglich. Mittlerweile ist das Geschäft, das drei Mitarbeiterinnen hat, in der Magdeburger Allee zu finden.

Der Ergocomb ist trotz des großen Griffes federleicht. Er ist für alle Arbeitspositionen geeignet. Foto: Christian Fischer

„Mit diesen Schmerzen bin ich nicht alleine“, weiß Yvonne Fischer aus Gesprächen mit Berufskolleginnen. Denn um saubere Schnitte hinzubekommen, halten Friseure über längere Zeit Kämme und Scheren in unnatürlichen Positionen. Gelenkverschleiß und eine Überlastung der Muskulatur ist die Folge.

„Bei den Scheren hat sich über die Jahre einiges getan. Die Kämme aber blieben, wie sie sind“, weiß die Friseurmeisterin. Mitunter verkrampfen die Finger regelrecht, wenn man die Kämme zu lange halten muss. Auch fällt das Arbeitsgerät oft herunter. In der Phase der akuten Schmerzen beschäftigte sich Yvonne Fischer mit der Frage, ob man nicht einen ergonomisch geformten Kamm entwickeln kann, der die Gelenke entlastet.

Der Ergocomb liegt auch dann gut in der Hand, wenn man nicht fest zugreifen kann. Das kommt auch Menschen mit sensomotorischen Störungen zugute. Foto: Christian Fischer

„Ich habe sprichwörtlich mit Knetmasse angefangen“, verrät sie lachend. Sie verpasste einem ganz normalen Friseurkamm einen Griff, der gut in der Hand liegt. Mit der Zeit entwickelte sie ihn immer weiter. Verschiedene Griffmulden erlauben die unterschiedlichsten Arbeitspositionen, ohne dass Sehnen und Gelenke überanstrengt werden. „Natürlich braucht man ein paar Tage, um sich daran zu gewöhnen. Aber dann ist es angenehm. Und es nimmt die Schmerzen“, so ihre Erfahrung. Sie ließ zunächst ihre Kolleginnen testen, ob das, was sie ausgetüftelt hat, alltagstauglich ist.

Nach zwei Jahren wurde der Ergocomb zum Patent angemeldet

Schließlich holte sie auch Physiotherapeuten und Orthopäden mit ins Boot, um weiter an der Ergonomie des Kammes zu feilen. Nach zwei Jahren war es so weit. Sie konnte ihren „Ergocomb“ zum Patent anmelden.

„Nun ist es so weit: Er geht in den Verkauf“, freut sich die Friseurmeisterin. Erhältlich ist der Ergocomb in zwei Varianten: Die federleichte Kunststoffversion ist aus einem Stück in Thüringen gefertigt.

„Dadurch lässt er sich hygienisch reinigen, es gibt keine Hohlräume, wo sich etwas festsetzen könnte“, sagt sie. Und mit einer der wenigen Kammmacherinnen, die es noch gibt, entwarf sie auch eine edle Holzversion.

Auch, wenn Yvonne Fischer beim Entwickeln überwiegend an Berufskollegen gedacht hat: Der Ergocomb eignet sich auch gut für Menschen, die etwa nach einem Schlaganfall oder mit Rheuma Probleme mit dem Greifen haben. Denn der Kamm liegt so gut in der Hand, dass sie sich selbstständig frisieren können, auch wenn eigentlich die Kraft zum Halten fehlt.

Vorstellen wollte die Friseurmeisterin ihre Neuentwicklung eigentlich auf den großen Friseurfachmessen. Die fallen coronabedingt aber vorerst aus. Also setzt Yvonne Fischer vorerst auf das Internet und auf Gespräche mit befreundeten Kollegen. Ihr Kamm, ist sie sicher, wird dem einen oder anderen helfen, der wie sie schon daran gedacht hatte, den Beruf an den Nagel zu hängen.