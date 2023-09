Wer erkennt diese Männer? Polizei fahndet in Arnstadt mit Fotos nach Dieben

Arnstadt Sechs Personen haben aus einem Supermarkt in Arnstadt Waren im Wert von 1500 Euro gestohlen. Die Polizei hat Fotos der Verdächtigen veröffentlicht.

Am 27. Juli 2023 gegen 17 Uhr hielten sich sechs unbekannte Personen in einem Supermarkt in der Turnvater-Jahn-Straße in Arnstadt auf. Laut Angaben der Polizei haben sie dort Waren im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen.

Die Männer wollte anschließend ihr Diebesgut mit einem VW und einem Renault abtransportieren. An den Fahrzeugen waren falsche Kennzeichen angebracht, teilte die Polizei mit. Sie wurden jedoch bei ihrer Tat gestört und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder deren Aufenthaltsort machen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0195148/2023) entgegen.

