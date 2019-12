Wer zum Henker ist das?

Manchmal lassen mich Eilmeldungen auf dem Handy, dem Tablet oder auf dem Dienstcomputer schier verzweifeln. „Clea-Lacy hat einen Neuen“ hieß es jetzt piepsend und vibrierend dort. Wer zum Henker ist Clea-Lacy? Ich googelte. Aha: die Herzdame von Sebastian Pannek. Wer zum Henker ist Sebastian Pannek? Ich googelte. Aha: Ein Rosenkavalier von „Bachalor“. Was zum Henker ist „Bachelor“? „Eine Fernsehsendung“, schrie es aus dem Nachbarbüro. Ich musste wohl laut nachgedacht haben. Ich überlegte leise, ob sowas heutzutage zur Allgemeinbildung gehört, verneinte das jedoch. Jedenfalls für mich.

Und dann gibt es ja noch die Chatprogramme und soziale Medien. Die mag ich auch ganz doll. „Ich habe Durchfall“, schrieb dort jetzt ein Freund in gleich vier Gruppen und noch an jeden, den er kannte, persönlich. Der wohnt im Hamburg, da kann ich ihm ja wohl kaum und mal eben so auf die Schnelle eine Rolle Toilettenpapier vorbei bringen. Von meinem geliebten Weib kommen da auch nur immer Ergänzungen zur Einkaufsliste, natürlich nachdem ich die handschriftliche gerade erst abgearbeitet habe.

Über Weihnachten werde ich das alles einfach mal aus machen. Dann verpassse zwar die neuesten Eilmeldungen von der Klum und ihrem Kaulitz, doch auch die beiden haben nichts mit Allgemeinbildung zu tun. Jedenfalls für mich.