Ein Fachrichtungskonzert gibt es in der Musikschule in Ilmenau.

Werke der Renaissance und des Barock in Ilmenau

Ilmenau. Die Musikschule Arnstadt-Ilmenau lädt in Ilmenau zu einem Konzert ein.

Die Fachrichtung Alte Musik der Musikschule Arnstadt-Ilmenau veranstaltet am kommenden Mittwoch, 10. März, im Musikschulteil in Ilmenau ein weiteres Fachrichtungskonzert. „Ein markantes Instrument in diesem Konzert wird das musikschuleigene Cembalo sein, welches zur Begleitung verschiedenster Stücke zu Gehör gebracht wird“, erklärt der Ilmenauer Musikschulleiter Jochen Hille.

Der Begriff Alte Musik bezieht sich laut Hille vorwiegend auf Stücke der Renaissance und des Barock. Sowohl solistisch als auch im Ensemble würden die Schülerinnen und Schüler deshalb Werke von Joseph Bodin de Boismortier, Antonio Vivaldi, Filippo Carlo Belisi, Johann Anton Logy und anderen Komponisten dieser Zeit zu Gehör bringen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Saal der Ilmenauer Musikschule, An der Musikschule 1. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen zu den Angeboten der Musikschule Arnstadt-Ilmenau online unter: https://ms.ilm-kreis.de