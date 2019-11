Werke von Alexander Geyer in Ilmenau

Auf großes Publikumsinteresse traf am Sonntagmorgen Im GoetheStadtMuseum die Ausstellungseröffnung der Werkschau des in Ilmenau geborenen Malers und Künstlers Diethard Peterson. In den Ausstellungsräumen waren die Bilder so gehängt, dass jede Fläche maximal genutzt wurde. Dank des vorher vom Künstler gefertigten Ausstellungsmodells wurde eine Stimmigkeit der 72 Werke umfassenden Bilderschau erzielt und eine Überfrachtung des Raumes vermieden. Die künstlerische Qualität der Werke zeigte sich augenscheinlich in der Bildsprache, die allein wegen ihrer Vielfalt im Ausdruck, aber auch in der Thematik beeindrucken kann.

Jazzklänge vom Duo „Charles & Andy“ vom Musik-Clan der hiesigen Geyer Familie sorgten für eine lockere und überaus freundliche Atmosphäre. Diethard Peterson, der Maler aus Halle, der in Ilmenau geboren wurde und hier in die Karl- Zink- Schule ging, wurde noch vor Ausstellungsbeginn von ehemaligen Klassenkameradinnen und -kameraden freundschaftlich umarmt. Manch einer von ihnen sah den Freund nach fast einem halben Jahrhundert das erste Mal wieder. „Man könnte sagen, dass der verlorene Sohn nach vielen Jahren wieder heimgekehrt ist“, begrüßte Oberbürgermeister Daniel Schultheiß (parteilos) Diethard Peterson mit herzlichen Worten, nachdem Kulturamtsleiter Nico Debertshäuser alle Besucher willkommen geheißen hatte. Schultheiß hob hervor, dass es drei Jahre Vorbereitungszeit für diese Ausstellung brauchte und viele Glücksumstände zum Ergebnis führten, welches in dieser wunderbaren Bilderschau genossen werden kann. Er dankte dem Künstler Peterson, dem Mitinitiator Alexander Geyer und allen, die zum Gelingen, aber auch zum Finanzieren der Ausstellung- „art regio“ der Sparkassenversicherung gab reichlich Sponsorengeld- beitrugen. Laudator Kurt Fricke besprach in disziplinierter freier Rede den Werdegang und das Werkschaffen des Künstlers. Sein Lob gipfelte in der Wertung, dass Peterson in einem langen, von Kreativität, Ehrgeiz und Fleiß vorangetriebenen künstlerischen Prozess seinen Malstil und seine nicht verwechselbaren Ausdrucksmittel fand. Die Wiedererkennbarkeit der Bilder nannte er als künstlerisches Qualitätsmerkmal. Fricke schloss seine Rede mit den Worten: „Was Diethard Peterson ins Bild setzte und setzt, bildet sowohl die unmittelbare Lebenswirklichkeit ab, aber geht auch über das Tagesgeschehen hinaus. Oft genug spiegelt sich die Mehrdeutigkeit des Seins in den Bildern wider. Im Alltag versteckte Schönheiten sind zu entdecken. Petersons Bilder sind eine Einladung zum Sehen.“