Werkstofftag für Ilmenauer Jugendliche im März

Die junge Generation wird in die aktuellen Themen des Kunststoffkreislaufs eingebunden, um so die eigene Zukunft mitgestalten zu können (Symbolfoto).

Ilmenau. Informationen über Kreislaufwirtschaft und Energiewende.

Wenn am 14. März an der Technischen Universität Ilmenau der 21. Thüringer Werkstofftag stattfindet, sind neben dem Fachpublikum auch Jugendliche eingeladen. Schüler der Klassen 10 bis 12 können sich in Fachvorträgen, Workshops und einer wissenschaftlichen Ausstellung über das Thema des Werkstofftags „Werkstoffe in Kreislaufwirtschaft und Energiewende“ informieren. Die TU Ilmenau will die Jugendlichen für ein Studium und eine Berufskarriere in der Werkstoffforschung oder -industrie interessieren.

Junge Besucher werden in die Diskussion eingebunden

Kunststoffe sind aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften im Alltag und in der Industrie als Werkstoff in vielen Bereichen unverzichtbar: im Leichtbau von Fahrzeugen, in der Medizintechnik oder, um Lebensmittel hygienisch zu verpacken.

Kunststoffe sind gegenüber Umwelteinflüssen äußerst widerstandsfähig, werden aber bislang nur zum Teil recycelt. Damit nimmt die Menge an Altkunststoffen drastisch zu – und damit die Belastung der Umwelt. Eine effiziente Kreislaufwirtschaft ist ein Gebot der Stunde, denn nur dadurch kann Kunststoff Werkstoff der Zukunft sein.

Der 21. Thüringer Werkstofftag steht unter dem Motto „Werkstoffe in Kreislaufwirtschaft und Energiewende“. Die Besonderheit des diesjährigen Werkstofftags: Die junge Generation wird in die aktuellen Themen des Kunststoffkreislaufs eingebunden, um so die eigene Zukunft mitgestalten zu können.

Interessierte Jugendliche der Klassen 10 bis 12 sind herzlich eingeladen, am 14. März von 9 bis 16 Uhr an der TU Ilmenau an Fachvorträgen teilzunehmen und sich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auszutauschen. In praktischen Workshops erfahren sie nicht nur alles über den Recyclingkreislauf von Kunststoff, sie lernen auch, selbst Gegenstände aus recyceltem Kunststoff herzustellen.

Anmeldungen sind bis 3. März per E-Mail möglich: zukunft@tu-ilmenau.de