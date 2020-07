Werningsleben. Heruntergerissene Stromleitung setzt ein Stoppelfeld bei Werningsleben in Brand.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werningsleben: Umgerissener Strommast verursacht Feldbrand

Ein Traktor mit einem Bodenbearbeitungsgerät stieß am Freitagnachmittag mit Letzterem auf einem Feld zwischen Werningsleben, Gügleben und Elxleben gegen den Masten einer Stromleitung. die Leitung riss und setzte das Stoppelfeld in Brand, etwa ein Hektar war davon betroffen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt, im Einsatz waren mehr als 80 Feuerwehrleute aus allen umliegenden Orten, auch die Wehren in Ichtershausen, Arnstadt und Rudisleben wurden alarmiert.

Evsdi efo Lvs{tdimvtt hbc ft fuxbt måohfs bmt fjof ibmcf Tuvoef jo efo Psufo svoe vn efo Sjfdiifjnfs Cfsh lfjofo Tuspn/