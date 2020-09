Im Frühjahr haben ich zwei Rosenpflanzen gekauft, gehegt und gepflegt. Aber eines Tages waren sie da, die bösen Geister der Pflanzen: die Blattläuse. Dicht an dicht haben sie an den frischen Trieben gesessen. Ab ging es damals in den Baumarkt um etwas gegen das Ungeziefer zu holen. BI 58 aus der Spraydose wurde mit empfohlen. Den ganzen Sommer hatte ich so meine Ruhe vor den lästigen Blattläusen.

