Ilmenau: Vortrag zur Widerlegung des Rassekonzeptes

Ein weiterer interessanter Vortrag wird am 6. Oktober im Rahmen des Bürgercampus an der Technischen Universität Ilmenau geboten. (Archivfoto)

Ilmenau. Der Historiker Uwe Hoßfeld spricht am 6. Oktober an der TU Ilmenau zur Jenaer Erklärung, die das Konzept der Rasse in Bezug auf Menschen widerlegt.

Der Mensch ist eine der variantenreichsten Spezies der Erde. Doch körperliche Unterschiede wurden und werden auch benutzt, um Rassismus zu schüren. Doch die Einteilung der Menschen in Rassen ist nicht haltbar, so die Kernaussage der sogenannten Jenaer Erklärung. Diese wissenschaftliche Stellungnahme aus dem Jahr 2019 ist Thema des nächsten Bürgercampus am Freitag, 6. Oktober, um 15 Uhr im Faradaybau der Technischen Universität, Weimarer Straße 32, in Ilmenau. Der Eintritt kostet 5 Euro.

„Das Konzept der Rasse ist das Ergebnis von Rassismus und nicht dessen Voraussetzung“, erklärt Referent Uwe Hoßfeld, Biologiehistoriker an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. In seinem Vortrag beleuchtet er unter anderem die Geschichte der biologischen Anthropologie vor und nach der Evolutionstheorie von Darwin aus dem 19. Jahrhundert.

Auch der umstrittene Evolutionsbiologe Ernst Haeckel, der mit seinen Ideen der Eugenik im 20. Jahrhundert als Wegbereiter der Rassenkunde im Nationalsozialismus gilt, steht im Blickpunkt. Zudem ordnet er die Jenaer Erklärung in die aktuelle Forschungslandschaft ein.