Wie aus Türmern Stadtpfeifer wurden

Sie hießen Stadtpfeifer, konnte aber weit mehr als nur Flöte oder Posaune blasen. Viele waren begabte Musiker, die bei Verlobungen, Hochzeiten und bei Festlichkeiten der Stadt spielten, bei der sie in Dienst standen. Mehrere Vorfahren von Johann Sebastian Bach gehörten dieser Zunft an. Ihnen widmet sich in diesem Jahr das Bach-Festival, zu dem vom 19. bis 22. März wieder Musikfreunde aus ganz Deutschland in Arnstadt erwartet werden und das unter dem Motto „Die Stadtpfeifer der Bachfamilie“ steht.

Vor dem Eröffnungskonzert „Echte Stadtpfeifer“ mit der Capella de la Torre am 20. März können sich Interessierte bei einer Sonderstadtführung mit Birgit Messerschmidt auf Spurensuche begeben. Die freiberufliche Gästeführerin arbeitet vor allem in Erfurt und gehört seit zehn Jahren zum Team der 24 Gästeführer in Arnstadt.

„Das habe ich Renate Friedel zu verdanken“, erinnert sich die Quereinsteigerin. Friedel habe sie 2009 nach einem Kurs bei der Volkshochschule, den sie aus Interesse an der Stadtgeschichte belegte, zur Prüfung ermuntert. Sie schrieb ihre Hausarbeit zur Bachfamilie und führt seitdem in Arnstadt Gäste in Deutsch und Englisch bevorzugt zu diesem Thema.

Die Führung zum Festival wird nun die Tradition des Stadtpfeiferamtes näher beleuchten. Die 52-Jährige ist gerade mitten in der Recherche, wälzt Bücher, will demnächst das Stadt- und Kreisarchiv besuchen. Das Thema ist auch für sie neu, sie habe sich über die Anfrage aus der Tourist-Information gefreut.

Im Wesentlichen hat sie die Tour, die knapp zwei Stunden dauern soll, schon im Kopf. Die Arnstädter selbst kennen die Station wie den Marktplatz mit der Musikschule – sozusagen ein Nachfolger der einstigen Stadtpfeifereien – über das Bachhaus, in dem Johann Sebastian Bachs Onkel Nachwuchs für die Zunft ausbildete, bis hin zum Neideckturm. Dort oben in dem Stübchen war Caspar Bach nach dem Jahre 1620 Hausmann und Türmer, der Burg und Hof bewachte. Wer am Ende der Tour noch Puste hat, kann gern hinaufklettern.

Aus den Türmern und Wächtern gingen die Stadtmusikanten hervor, denen die Ausübung der weltlichen Musik oblag. Sie verstärkten zu besonderen Anlässen auch die Hofkapelle, erklärt Birgit Messerschmidt. Fürsten und Grafen leisteten sich in der Regel eigene Musiker.

Caspar Bach, der als erster Stadtpfeifer der Bachfamilie in Arnstadt gilt, gab das Amt an die begabten Söhne weiter. Auch deren Cousin Christoph Bach – Großvater von J. S. Bach – war hier Hof- und Stadtmusikus.

Birgit Messerschmidt will ihren Rundgang nicht mit Namen und Zahlen überfrachten, stattdessen Fotos alter Instrumente zeigen und den Blick auf einige neue Aspekte lenken. Die Stadtpfeifer waren keine reisenden Musiker mehr, sie hielten als Gemeinschaft zusammen, unterstützten sich und grenzten sich ab von denen, die in die Stadt kamen und ihnen Aufträge wegschnappen wollten. Denn das Geld war knapp. Als Caspar Bach hier seine Arbeit aufnahm, herrschte der Dreißigjährige Krieg und man war froh, wenn etwa auf den Tisch kam.

Die Kinder wuchsen mit Musik auf, absolvierten als künftige Stadtpfeifer eine fünfjährige Ausbildung, lernten Zinke spielen, Trommel schlagen. „Der Gebrauch der Trompete allerdings war den Stadtmusikanten untersagt, denn das war ein Privileg der fürstlichen Trompeter- und Paukerzunft“, erklärt die Gästeführerin.

Sie vermittelt zur Führung die „Theorie“, sagt sie schmunzelnd. Wer danach zum Eröffnungskonzert in die Bachkirche geht, erhält die Belohnung.

„Die Stadtpfeifer der Bachfamilie“, 20. März, 15 Uhr, Treffpunkt Bachdenkmal (Ticket 8 Euro). Weitere Stadtführungen: „Bach draußen und drinnen“, 21. März, 13 Uhr; „Großer Bach für kleine Füße“ (für Kinder), 22. März, 13 Uhr.