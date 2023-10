Wie das Gebet innere Ruhe schenkt

Wort zur Wochenwende von Claudia Warnierke, Pfarrbeauftragte der katholischen Gemeinde Arnstadt

Leiden Sie unter hohem Blutdruck, sind oft im Stress und können nachts nicht schlafen? Dann geht es Ihnen wie vielen in unserem Land.

Wir sind immer in Aktion, mit allem Möglichen beschäftigt und machen uns ständig über irgendetwas Sorgen.

Aber was können wir dagegen tun? In der katholischen Kirche kennen wir eine Gebetsform, die von jüngeren Christen kaum noch gebetet wird und immer mehr in Vergessenheit gerät, weil sie so langweilig ist.

Es handelt sich um den Rosenkranz, bei dem man eine Kette in den Händen hält und bei jeder Perle ein bestimmtes Gebet spricht. Diese Abfolge, die mir als Kind langweilig vorkam, ist aber genau der Schatz dieses Gebetes. Wem es durch etwas Übung gelingt, sich in den meditativen Fluss dieses Gebetes einzufinden, der kommt zur Ruhe, der Puls verlangsamt sich, die Gedankenspiralen werden durchbrochen – und im Bett gebetet, finden einige in den Schlaf.

Einige lehnen den Rosenkranz innerlich ab, weil dabei 53 Mal das „Gegrüßet seist du Maria“ gebetet wird. Vielleicht hilft Ihnen dann die Überlegung, dass es im ersten Teil des Gebetes darum geht, wie Maria angesprochen wird. Gott sagt ihr durch den Engel: „Maria, du bist dazu auserwählt, dass durch dich etwas Großes und Neues geschehen kann. Ich, Gott, werde durch dein Ja Mensch in Jesus.“ Darin zeigt sich Gottes Liebe zu uns Menschen. In diese Liebe kann ich mich einschwingen und auf Gottes Liebe bauen.

Claudia Warnierke ist Pfarrbeauftragte der katholischen Gemeinde Arnstadt. Foto: Claudia Warnierke

Im zweiten Teil des Gebetes geht es um große Ängste. Die Angst, dass Schuld meine zwischenmenschlichen Beziehungen zerstört und damit auch meine Beziehung zu Gott; und die große Angst vor dem Sterben und dem Tod. Diese Ängste lege ich in Gottes Hände und bitte Maria um Fürsprache bei Gott. Der eigentliche Sinn des Gebetes ist, sich in die Essentials unseres Glaubens zu vertiefen.

Deshalb beginnt das Gebet mit dem Glaubensbekenntnis, der Bitte um die Stärkung von Glaube, Hoffnung und Liebe. Danach betrachten wir Situationen aus dem Leben und der Botschaft von Jesus.

In vielen Lebenssituationen können mir diese Botschaften des Glaubens helfen und mir so innere Ruhe schenken. Vielleicht versuchen Sie es ja und beten jeden Tag im Oktober einen Rosenkranz.