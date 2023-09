Die Telefonnummer 116117 des ärztlichen Bereitschaftsdienstes ist auf dem Display eines Smartphones am zu lesen.

Wie man im Ilm-Kreis am Feiertag medizinische Hilfe erhält

Ilm-Kreis. Thüringer, die am Weltkindertag eine ambulante medizinische Behandlung benötigen, versorgt der Ärztliche Bereitschaftsdienst.

Thüringer, die am Weltkindertag eine ambulante medizinische Behandlung benötigen, versorgt der ärztliche Bereitschaftsdienst. In 27 Bereichen sind über 29 Bereitschaftsdienstpraxen geöffnet. Mobilitätseingeschränkte Patienten können im Hausbesuch versorgt werden. Zu erreichen ist der Bereitschaftsdienst über die kostenfreie Rufnummer: 116117 oder online unter www.116117.de. Darüber hinaus können sich Patienten über die Nummer telemedizinisch beraten lassen – per Video oder Telefon.