Wir setzen unsere Serie mit Erinnerungen unserer Leser an die spannende Zeit rund um den Mauerfall vor 30 Jahren fort.

Nachts in Berlin

Helmut Krause aus Ilmenau Foto: Ralf Ehrlich

„Den 9. November 1989 verbrachte ich im Klinikbereitschaftsdienst und habe im Radio das Unglaubliche gehört. Da ich am nächsten Tag zum noch konspirativen Treffen des Neuen Forums nach Berlin wollte, war ich gespannt. Inmitten jubelnder Menschenmassen bin ich abends nach Berlin-West. Gegen Morgen waren wir zurück – eine unvergessliche, historisch besondere Nacht. War das die Wende, die wir wollten? Am Ende bekamen wir Freiheit und Verantwortung und einen Rechtsstaat, der nicht gleichbedeutend mit Gerechtigkeit ist. Die Grenzen der Parteiendemokratie waren vielen bewusst, eine gemeinsame Verfassung, die abgebügelt wurde, war auch überfällig wie massive Reformen im Bildungs- und im Gesundheitswesen in der Alt -BRD.“

Abenteuer pur

Mandy Zentgraf aus Arnstadt Foto: Dominique Lattich

„Ich war am 9. November 1989 zu einer Demo in Ohrdruf auf dem Marktplatz – wie so oft zur damaligen Zeit. An diesem Abend jedoch öffnete ein Anwohner sein Fenster und hielt das Radio raus, somit konnte jeder von uns Günter Schabowski stammeln hören: ,Die Grenzen sind unverzüglich für jeden DDR-Bürger geöffnet.‘ Voller Euphorie umarmten sich die Menschen. Ich einen sehr großen, gut aussehenden Mann. Wir beschlossen, gleich am nächsten Tag mit dem Zug nach Frankfurt am Main zu fahren. Abenteuer pur! Nie waren sich Ost und West so nah. Wir waren endlich frei! Frei zu reisen, frei sich zu äußern, frei selbst zu entscheiden. Das war das Größte. Traurig finde ich es, dass es immer noch Ossi und Wessi in vielen Köpfen gibt und, dass die Einkommen der Leute noch so auseinander klaffen. Ich hoffe, dass es nie wieder solche Grenzen gibt.“

Weltoffen und bunt

Jörg Kaps aus Arnstadt Foto: Christoph Vogel

„Am 9. November 1989 war ich daheim, zündete gerade den Ofen an. Nebenher lief der Fernseher. Als Schabowski die Maueröffnung verkündete, habe ich mir fast die Hände verbrannt. Es war unfassbar. Ich gehörte zu jenen, die sich schon lange engagiert, demonstriert hatten. Natürlich schwang in jener Zeit viel Angst mit, zugleich freute ich mich darauf, in ein weltoffenes, buntes Leben zu starten. Diese Erwartung erfüllte sich auch. Ich bin froh über das, was damals passiert ist. Wir DDR-Bürger haben uns die Freiheit genommen – und sie auch bekommen. Die Behauptung einiger, jetzt die Wende vollenden zu wollen, finde ich infam. Zudem stimmt es mich nachdenklich, dass es Wähler gibt, die mit ihrer Stimme Kräfte stärken, die demokratiefeindlich sind.“

Chancen eröffnet

Beate Misch aus Ilmenau Foto: Ingo Glase

„Am 9.11.1989 habe ich meinen Sohn, der war gerade zwei Jahre alt geworden, zu Bett gebracht. Sein Vater rief mich, ich solle unbedingt kommen, in den Nachrichten hieß es, die Grenze ist offen. Ich konnte es erst nicht glauben. Wir haben lange diskutiert, ob die Grenzöffnung nur ein Trick oder von Dauer ist. Am nächsten Morgen hatten meine Kollegen ihre Trabis flott gemacht und sind nach Coburg gefahren. Ich bin nicht mit, hatte Bedenken, ich könnte nicht zurück zu meinem Kind. Persönlich haben sich für mich Chancen eröffnet, an die ich in der DDR nicht mal gedacht hätte. Ich habe die Grenzöffnung und die deutsche Einheit immer als großes Glück empfunden.“

Im Nachtdienst

Günther Sattler aus Arnstadt Foto: Christoph Vogel

„Ich war arbeiten, hatte Dienst im Heizhaus an der Weiße. Deshalb bekam ich erst am nächsten Tag mit, dass die Mauer gefallen war. Erst Wochen später bin ich das erste Mal über die Grenze gefahren. Natürlich war ich erleichtert, als die Mauer aufging, ich hatte ja von Anfang an an den Demonstrationen in Arnstadt teilgenommen. Aber mich enttäuschte, dass sich alle so schnell von der D-Mark einfangen ließen. Meine Bilanz ist durchwachsen. Ich konnte den Birkenhof in Plaue sanieren, das wäre vorher nicht möglich gewesen. Aber die Entwicklung insgesamt ist enttäuschend, wir bekamen Kapitalismus pur. Das sehe ich jeden Tag bei meiner Arbeit bei der Arnstädter Tafel.“

Echte Gänsehautzeit

Veronika Geinitz aus Ilmenau Foto: André Heß

„Ich habe an diesem Abend die Aktuelle Kamera geguckt, dann die Tagesthemen, ich konnte es nicht glauben. Ich hatte Verwandte im Westen und auch über den Kirchenkreis war der Westen für mich präsent und sichtbar. Ich hatte gerade angefangen, in Ilmenau Maschinenbau zu studieren, da gab es noch die „roten Wochen“ mit der Lehre vom Marxismus-Leninismus. In Jena habe ich die großen Demonstrationen vor der Stadtkirche miterlebt. Es war damals eine richtige Gänsehautzeit. Die Welt ist für uns seither unendlich viel größer geworden, ich war, als die Mauer fiel, gerade einmal 19 Jahre alt, die politische Wende war 100 Prozent Gewinn für mich.“

In der Eisenbahn

Christian Hühn aus Arnstadt Foto: Hans-Peter Stadermann

„Ich war damals Schüler an der EOS in Arnstadt und bei den ersten Demonstrationen am 30. September und 7. Oktober dabei. Es war eine aufregende, spannende Zeit. Viel von meinem Engagement wurzelt darin. Am 9. November 1989 habe ich in Erfurt im Untergrund die SDP mitgegründet, fuhr dann mit dem Zug nach Hause und sah dort die Bilder von der Maueröffnung. Am nächsten Tag habe ich mich auf den Weg nach Berlin gemacht. Unsere Hoffnung war eine Demokratisierung der DDR, an die deutsche Einheit hat noch keiner gedacht. Ich würde mir wünschen, dass wir politisch anders miteinander umgehen und uns an den Geist der Runden Tische erinnern.“

Große Aufregung

Erwin Erdmann aus Arnstadt Foto: Hans-Peter Stadermann

„Ich hatte am 9. November vor 30 Jahren abends Dienst im Marienstift. Dort konnten wir zwar die Nachrichten verfolgen und bekamen dadurch natürlich auch mit, was sich da in Berlin tut, – von Schabowskis Pressekonferenz bis hin zum Mauerfall. Aber welche Folgen das haben würde, das war an diesem Abend für uns noch nicht abzusehen. Erst am nächsten Tag war die Aufregung auf Arbeit natürlich groß, jeder sprach vom Fall der Mauer und der Grenzöffnung. Man darf ja auch nicht vergessen, es gab damals keine Handys und kein Internet. Meine Vorstellung damals war: ‚Wir sind das Volk‘ geht vor ‚Wir sind ein Volk‘. Ganz am Anfang wollten wir eine reformierte und demokratische DDR, darüber haben wir damals viel diskutiert. Und wir hatten als ‚ehrenamtliche Stadträte‘ im Auftrag des Runden Tisches immer ein Auge auf das, was da so alles getrieben wurde.“

Ein großes Ereignis

Andreas Gerschel Arnstadt Foto: Hans-Peter Stadermann

„Wir saßen am Abend des 9. November 1989 abends gemütlich mit Freunden zusammen und haben natürlich auch Aktuelle Kamera und die Tagesschau geschaut und ungläubig den weiteren Verlauf des Abends und der Nacht verfolgt. Bei mir waren es eher gemischte Gefühle, ich kannte von einer vorher stattgefundenen Reise die Realität in der BRD und wusste: Es ist nicht alles Gold was glänzt. Uns – also auch den Mitgliedern der Kirchgemeinde – ging es damals vorrangig um Veränderungen innerhalb der DDR, das wurde dann aber relativ schnell von der Realität eingeholt. Der 9. November 1989 war aber ein großes und wichtiges Ereignis – auch im Nachhinein gesehen. Und ich bin sehr froh darüber, beide so unterschiedliche Gesellschaftsformen bewusst erlebt zu haben.“

Schule geschwänzt

Marco Jacob aus Dannheim Foto: Hans-Peter Stadermann

„Ich habe die Friedliche Revolution als Jugendlicher in Remptendorf (Altkreis Lobenstein) erlebt. In Erinnerung geblieben ist mir die besondere Stimmung dieser Tage und Wochen. Der Freiheitsgedanke hatte alle erfasst und es wurde immer deutlicher, dass ein Wandel unabdingbar war. Dass am 9. November die Grenzen geöffnet wurden, habe ich im Fernsehen erfahren. Den Unterricht am Samstag habe ich dann, wie viele meiner Mitschüler, geschwänzt und bin zum ersten Mal mit meinen Eltern nach Oberfranken gefahren. Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung boten mir die Chance, selbst und frei zu entscheiden, wie ich mein späteres Leben gestalten wollte.“