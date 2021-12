Wind-Solar-Kayak, Sonnenscheinmixer und Plastikstrudel

Das sind die Preisträger des Wettbewerbes für erneuerbare Energien im Ilm-Kreis. Jammie Luca Seidel (Mitte), Sechstklässler der Regelschule „Geschwister Scholl“ in Ilmenau, ist der Gewinner.

Arnstadt. Schüler beteiligen sich am Wettbewerb für erneuerbare Energien im Ilm-Kreis und entwickeln kreative Modelle

Kreativ, innovativ und vor allem klimabewusst sind die Projekte des Wettbewerbes für erneuerbare Energien im Ilm-Kreis. Über die Resonanz der Grund- und Regelschulen, trotz der anhaltenden kritischen Corona-Lage, zeigt sich Landrätin Petra Enders (Linke) erfreut. „Besonders wichtig ist es, Kinder und Jugendliche für das Thema zu sensibilisieren und zu begeistern – denn Klimaschutz geht alle an. Oft sind es die Kinder, die innovative Ideen mit nach Hause bringen und ihre Eltern mitziehen.“

Im Rahmen einer Videokonferenz haben die Preisträger die Chance, ihre Modelle zu zeigen und sie vorzustellen. Sieger des Wettbewerbes ist Jammie Luca Seidel, Sechstklässler der Ilmenauer Regelschule „Geschwister Scholl“. Er baute ein Wind-Solar-Kayak, dass ohne Batterien nur mit Wind und Sonnenkraft fahren kann, dennoch aber über ein Segel verfügt.

Platz zwei sichert sich aus der Parallelklasse Julia Möckel, die ein Sonnenscheinmixer anfertigte. Dieser eignet sich besonders an heißen Tagen, während die Schülerin ihre Hausaufgaben erledigt, sorgt der besondere Mixer für die passende Erfrischung. Luisa Kortan belegt mit ihrem Plastikstrudel den dritten Platz und greift damit das Problem der aktuellen Stunde auf. „Das zeigt, wie intensiv sich die Kinder mit dem Thema Klimawandel und -schutz beschäftigen und wie sensibilisiert sie bereits sagt“, sagt Klimaschutzmanager Felix Schmigalle. Der Sonderpreis der Landrätin geht in diesem Jahr an Antonia Kloß, von der Grundschule Kirchheim. Sie baute ein Schnellkarussell. Neben den Modellen mussten die Kinder noch ihr Konzept verschriftlichen.

Insgesamt 41 Kinder aus Grund- und Regelschulen beteiligten sich am Wettbewerb, der dieses Mal unter dem Motto „Keine Pause für den Klimaschutz“ stand. Entworfen wurden kreative, farbenfrohe Modelle, die der fachspezifischen Jury die Auswahl schwer machte, so Enders. Und schon jetzt ist klar, den Wettbewerb wird es auch im kommenden Jahr geben.