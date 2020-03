Der Winterball in der Arnstädter Stadthalle erlebte seine siebente Auflage.

Dem draußen herrschenden Regenwetter zum Trotz fand am Samstagabend der nunmehr schon 7. und sehr beliebte Winterball in Arnstadt statt. Eine traditionsbehaftete Tanzveranstaltung der Thüringer Ballszene, bei der endlich mal wieder die nobelste Garderobe getragen und das Tanzbein zu Orchestermusik in der Arnstädter Stadthalle geschwungen werden kann.

Lange Zeit gab es in Arnstadt keinen Tanzball, aber aufgrund der großen Nachfrage entstand aus diesem Mangel das Angebot des Arnstädter Winterballs. Die Tanzbegeisterten können sich dabei über die ganze Bandbreite der Standard- und Gesellschaftstänze freuen, angefangen beim Wiener Walzer über den Foxtrott bis hin zum Cha-Cha-Cha. Eine Kleinigkeit zu Essen gab es auch bei der siebenten Auflage, genau so wie Tanzdarbietungen des Tanzsportvereines Grün-Gold Erfurt, die das Publikum begeisterten, bevor es selber die Tanzfläche aufmischte. Und auch zwischendurch gab es etwas zu sehen, wie zum Beispiel eine Rock’n‘Roll- Formation. Bei den Gästen des Winterballs handelt es sich um ein Stammpublikum, sagt der Veranstalter Steffen Wolf. Die Gäste kommen aus Arnstadt, aber auch aus der Umgebung und sogar teilweise aus dem fränkischen Raum. Ihnen wird nicht nur die große Tanzfläche der Stadthalle Arnstadt geboten, sondern auch ein ganz besonderes Live-Orchester. Geschätzt werden beim Winterball in der Stadthalle vor allem das Klassische und die Tradition – und so spielt auch seit dem ersten Winterball im Jahr 2014 immer wieder das gleiche Orchester – nämlich „Franz’L.“. Das Orchester mit seiner derzeit relativ jungen Besetzung gibt es schon seit 1994. Es spielt nicht nur Salonmusik, sondern auch Jazz und Tanzmusik aus verschiedenen Epochen. Gegründet wurde das Orchester vom Großvater des Winterball-Veranstalters Steffen Wolf, der den Winterball jedes Jahr aufs Neue aus eigener Kraft auf die Beine stellt. Das Publikum dankte es ihm mit viel Tanz.