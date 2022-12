Die Stadtverwaltung Ilmenau reagiert auf Energiekrise und mangelnde Besucher in den Servicebüros.

Winterschließung der Servicebüros in Ilmenaus Ortsteilen

Ilmenau. Die Stadtverwaltung Ilmenau reagiert auf Energiekrise und wenige Besuchern, bietet aber einen besonderen Service an.

Im Rahmen der notwendigen Energieeinsparungen hat die Stadtverwaltung Ilmenau den Betrieb der Servicebüros in den Ortsteilen Langewiesen, Gehren und Gräfinau-Angstedt auf den Prüfstand gestellt.

Das Besucheraufkommen ist über das gesamte Jahr eher schwankend, besonders aber in den Wintermonaten steht die Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen in keinem Verhältnis zu den erforderlichen Heiz- und Stromkosten in den Räumen der Ortsteile. Daher werden die Servicezeiten vom 1. Dezember 2022 bis 31. März 2023 vorübergehend eingestellt.

Während die mobilen Bürger sämtliche Verwaltungsleistungen im Ilmenauer Rathaus in Anspruch nehmen können, wird Älteren und Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, denen der Weg bis in die Kernstadt nicht zumutbar ist, ein neues Angebot des Pass- und Meldewesens zuteil. Mit der Schließung der Servicebüros wird Personal frei, das bedarfsorientiert und effektiv eingesetzt werden können.

Sollte es Bürgern aus den genannten Gründen nicht möglich sein, im Ilmenauer Rathaus vorzusprechen, können sie einen Vororttermin unter der Telefon 03677/ 60 01 03 oder unter einwohnermeldeamt@ilmenau.de anmelden.