Wirtschaft spürt Aufwärtstrend im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Obwohl sie noch mit den Auswirkungen der Pandemie zu tun haben geben sich Unternehmen im Ilm-Kreis optimistisch.

Die Wirtschaft im Ilm-Kreis sendet Aufschwungssignale. Vier von fünf Unternehmen planen Investitionen, es gibt freie Stellen und die meisten Betriebe wollen ihr Bestandspersonal halten. Treibende Region ist das innovative Umfeld der Technischen Universität Ilmenau. Das teilt Ralf Pieterwas, Hauptgeschäftsführer der Industrie und Handelskammer Südthüringen, mit.

Derzeit bewerten 29 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut und weitere 38 Prozent als saisonüblich. Gegenüber Jahresbeginn hat sich die Lagebeurteilung kaum verändert. Der Konjunkturklimaindikator greift Lage und Erwartungen auf und signalisiert, dass die Schwierigkeiten in der Wirtschaft derzeit noch überwiegen. Die Entwicklungsrichtung sendet jedoch ein starkes Aufschwungssignal. Drei von vier Unternehmensantworten kommen aus Amt Wachsenburg, Arnstadt und Ilmenau. In Ilmenau hält der Höhenflug des Indikators mit 106,5 Punkten an. In Amt Wachsenburg legt er um acht Punkte auf 95,3 Punkte zu. In Arnstadt werden 77,5 Punkte erreicht, 1,4 weniger als zu Beginn des Jahres.