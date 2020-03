Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wirtschaftsforum soll trotz Corona stattfinden

Die Entscheidungsträger des Thüringer Mittelstands haben derzeit einen Termin ganz dick in ihrem Kalender vermerkt: Am 25. März soll in Arnstadt das 3. Wirtschaftsforum stattfinden. Organisiert wird es vom Zusammenschluss „Neue Wirtschaft Mitte“, dem die Initiative Erfurter Kreuz, der Verein Automotive Thüringen und die Lindig Fördertechnik GmbH angehören.

„Natürlich geht die aktuelle Lage nicht spurlos an uns vorbei“, betonte gestern Juliane Keith vom Organisationsteam mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen mit dem Coronavirus. „Wir wollen das Wirtschaftsforum wie geplant durchführen“, sagte sie. Die Neue Wirtschaft Mitte stehe aber in engem Kontakt mit regionalen Behörden. Am Freitag finde der nächste Abstimmungstermin statt, dann werde neu entschieden.

Das Wirtschaftsforum sei allerdings keine Großveranstaltung, internationale Gäste aus Risikoregionen würden nicht erwartet. Getagt werden soll bei CATL, einem Unternehmen, in dem schon jetzt höchste Sicherheits- und Hygienestandards gelten.

Das Wirtschaftsforum steht in diesem Jahr unter dem Thema „Antrieb 2020: Mobilität der Zukunft - Was uns antreibt“. Eine Industrieausstellung regionaler Unternehmen bietet Einblicke in innovative Produktentwicklungen. Die Initiatoren freuen sich zudem auf einen interdisziplinären Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. „Das Automobil erlebt derzeit einen erheblichen Wandel. Individuelle Mobilität wird öffentlicher, und öffentliche Mobilität wird individueller. Diese beiden Umstände gleichzeitig im Automobil abzubilden ist eine der zentralen Herausforderung auf dem Kurs in eine nachhaltige Zukunft“, sagte Rico Chmelik, Geschäftsführer des Vereins Automotive Thüringen. Für die Mitglieder der organisierenden Vereine sowie für Partnerorganisationen bieten die Veranstalter Tagestickets zu Sonderkonditionen an.

Anmeldungen sind noch möglich unter www.neue-wirtschaft-mitte.de