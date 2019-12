Marvin Krause, Robert Specht und Louis Schiller sind die jüngsten Mitglieder im Verein. Hier präsentieren sie eine Deutsche Schautaube in weiß, eine Deutsche Schauatube in blaufahl und einen goldfarbigen Italiener.

Witzlebener Rassegeflügelzüchter feiern Geburtstag

„Hatten die nicht eine schöne Handschrift?“ Sorgsam streicht Günther Roth über die Seiten des Protokollbuchs, das im Jahr 1969 akribisch ausgefüllt wurde. Damals, am 1. Februar 1969, wurde der Rassegeflügelzuchtverein Witzleben und Umgebung aus der Taufe gehoben. Günther Roth, heute 1. Vorsitzender des Vereins, war eines der Gründungsmitglieder.

Witzlebens Züchter, erinnerte er sich, gehörten damals noch zum Dienstedter Verein. Dort hinzukommen war nicht einfach. Im Traktoranhänger fuhr man über die Felder. Es sei naheliegend gewesen, einen eigenen Verein zu gründen, verrät er.

Vor 50 Jahren wurde neuer Verein gegründet

Die Protokollanten formulierten es etwas drastischer: Der Stammverein war ihnen zu lahm, sie wollten etwas mehr Leben in die Bude bringen. Günther Roth lacht, als die Reporterin diese Stelle entdeckt.

Misstöne gibt es mit Blick auf die Nachbarn schon längst nicht mehr. Dienstedter kommen ebenso zur Jubiläumsschau wie Gäste aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern. „Dass unsere Ausstellung so zieht, liegt an den zwei Sonderschauen für Deutsche Schautauben und Kingtauben“, verrät Roth.

Gemeinsame Schauen lohnen sich

Gemeinsam mit Sondervereinen auszustellen, habe sich bewährt, so die Einschätzung des Chefs.

In der Turnhalle werden 656 Tiere präsentiert. Tauben gurren in den Käfigen, Hühner gackern, auch Wassergeflügel ist dabei. „Die Bedingungen hier in der Halle sind ideal“, dankt Roth der Gemeinde. Das lobten auch die Preisrichter, sie kennen ganz andere Ausstellungsorte.

Ideale Bedingungen in der Turnhalle

Viele gute Noten wurden vergeben. Manches Tier bekam weniger gute Bewertungen. „Das gehört aber dazu. Dadurch lernt man als Züchter auch“, weiß Roth.

Der Witzlebener Verein hat derzeit 22 Mitglieder. Was den Vorstand besonders freut: Drei Jugendliche haben sich gemeldet, engagieren sich seither im Verein und machen auch bei der Ausstellung mit. Das nächste Ziel ist auch schon klar: In zwei Jahren soll es wieder eine große Ausstellung geben. Die Vorbereitungen dafür laufen unmittelbar nach dem Fest an.