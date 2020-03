Wohnliche Apartments für schwerkranke Patienten in Arnstadt

Als im Mai 2018 im ehemaligen RFT-Gebäude in der Karl-Liebknecht-Straße 21 Richtfest gefeiert wurde, ahnte noch keiner, wie lange es doch noch bis zur Eröffnung dauern würde. Eigentlich hätte man schon im Vorjahr einziehen wollen.

In dem Haus, das vielen Arnstädtern eine Begriff ist, entstehen 30 Apartments für außerklinische Intensivpflege und Pflegewohnen. Rund 5,5 Millionen Euro investiert die deutschlandweit agierende Linimed-Gruppe nach eigenen Angaben in den Umbau. Das Gebäude wurde entkernt und barrierefrei gestaltet, ein zweites Treppenhaus angefügt. In Arnstadt ist man froh über die neue Nutzung des viele Jahre lang leerstehenden Gebäudes. Die Lage zentrumsnah, der Bus hält vor der Tür.

Die denkmalgeschützte Fassade ist frisch geputzt. Im Außenbereich gehen die Arbeiten voran, demnächst wird die Zufahrt asphaltiert. In den Zimmern montieren Möbelbauer seit dem Mittwoch Schränke und Küchenzeilen – alles wohnlich in Holz-Optik, auf Maß in einem Thüringer Unternehmen gefertigt. Eine Besonderheit: die vielen Steckdosen für die Medizintechnik.

Weil man inzwischen „fast fertig“ ist, stellten Mitarbeiter der Linimed GmbH am Donnerstag das neue Objekt bei einem Pressetermin vor. Nach jetzigem Stand soll im April der Einzug beginnen. Im Zeitplan zurückgeworfen wurde das Projekt durch den Diebstahl sämtlicher Kabel in den Weihnachtsferien 2018. Ein fünfstelliger Schaden entstand, erklärte Dagmar Trommer von der Geschäftsführung. Aufgrund der enormen Sachbeschädigung waren erneut umfangreiche Baumaßnahmen notwendig, die Terminkette kam in Rutschen.

Der seit 25 Jahren bestehende Pflegedienst betreibt in Arnstadt bereits eine kleine Intensiv-Wohngruppe. Diese zieht in das neue Objekt, das im Erdgeschoss zehn Plätze für außerklinische Intensivpflege und Beatmung bieten wird. 20 weitere Apartments in den beiden oberen Etagen sind für Senioren gedacht, die nach einer Alternative zum klassischen Pflegeheim suchen und beim Pflegewohnen in ihrem eigenen Apartment über Rückzugsmöglichkeiten verfügen. Über einen Notrufknopf können sie jederzeit Hilfe holen. Die Bewohner sind selbst Mieter, auch Wäsche- und Essensservice werden angeboten.

In dem aufgesetzten Dachgeschoss aus Holz gibt es neben einer großzügigen Terrasse mit weitem Blick bis zur Wachsenburg einen hellen Mehrzweckraum für Veranstaltungen. Hier können Bewohner auch mit Angehörigen Geburtstag feiern. Fortbildungen für Mitarbeiter sind ebenfalls angedacht.

Im ehemaligen RFT-Gebäude – nach einem einprägsamen Namen für das Objekt sucht man noch – werden künftig rund um die Uhr Pflegefachkräfte Dienst haben. Das Team für den Start stehe bereit, sagte Dagmar Trommer. Um weitere Mitarbeiter wird geworben, etwa 25 sollen später im Haus arbeiten.

Mit möglichen Mietern, die sich bereits gemeldet haben, will die Linimed jetzt Kontakt aufnehme. Ihnen danke man für ihre Geduld. Offiziell vorgestellt werden soll das Haus am Sonntag, dem 28. Juni, im Rahmen des Tages der Architektur. Zuvor gibt es für Interessierte am 13. Mai einen Tag der offenen Tür und ab 31. März zweimal in der Woche Sprechstunden vor Ort.