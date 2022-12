Wohnungen für junge Familien in der Schillerstraße

Arnstadt. Das 16-Millionen-Bauprojekt der Wohnungsbaugenossenschaft Arnstadt hatte Richtfest. Es wird mit einem Slogan in englischer Sprache beworben.

„Können die kein Deutsch?“ haben sich die Leute gefragt, als sie bei dem größten Neubauprojekt der Vereinigten Wohnungsgenossenschaft Arnstadt (VWG) seit der Wende auf einem Bauschild den Slogan „perfect living for us“ (perfektes Wohnen für uns) entdeckten. „Damit wollten wir neugierig machen und vor allem auf junge Familien abzielen“, erläutert Prokuristin Simone Schöne am Mittwoch am Rande des Richtfestes. Das sei auch gelungen. Ältere Mieter seien aber natürlich ebenso willkommen.

Drei große Wohnhäuser sind in der oberen Schillerstraße gegenüber einem Wohnpark für Ältere der VWG und dem Neubau eines städtischen Kindergartens 16 Monate nach der Grundsteinlegung empor gewachsen. Sie werden 59 Wohnungen beherbergen, von der Zwei- bis zur Fünfraumwohnung, von 62 bis 120 Quadratmeter Wohnfläche und einer Kaltmiete zwischen 9,20 und 9,90 Euro für den Quadratmeter.

Mario Hörold, kaufmännischer Vorstand der VWG, kündigte in seiner Richtfest-Rede an, dass die ersten Mieter in Haus 1 im kommenden Sommer einziehen werden, dafür würden die ersten Wohnungen noch vor Weihnachten vergeben. Sollten es mehrere Bewerber für eine Wohnung sein, werde gelost. Hier ist bereits der Innenausbau im Gange. Fertig werden soll der gesamte 10.000 Quadratmeter umfassende Wohnkomplex dann im Sommer 2024, pünktlich zum 70-jährigen Jubiläum der Genossenschaft. Mit den geplanten Baukosten von 16 Millionen Euro sieht sich der Vorstand bei einem bereits eingepreisten Sicherheitsaufschlag von zehn Prozent gut im Rennen. Man habe das Projekt noch in der Niedrigzinsphase über 30 Jahre Laufzeit finanzieren können. Zum Richtfest hatte die Genossenschaft etwa 130 Leute eingeladen, darunter die 60 Genossenschaftsvertreter, Mitarbeiter, Baufirmen, Planer und Bauarbeiter.

Der Vorgänger-Block wurde im Dezember 2018 abgerissen, nachdem es einen Grundstückstausch mit der Arnstädter Wohnungsbaugesellschaft gab. Zur Ausstattung des Areals gehören später 80 Parkplätze, davon sind 34 überdacht, sowie Rodelhang und Spielplatz. Ein Fußweg soll zu Einkaufsmärkten und zwei Schulen führen. Architekt Ralf Sauerbrey vom Ingenieurbüro Winkelmann und Partner ließ noch mit ein paar Details aufhorchen, die die Dimensionen verdeutlichen. Es wurden 9500 Kubikmeter Beton, 500 Tonnen Stahl verbaut und es gibt dann 460 Fenster und 300 Türen. Ein Tag der offenen Tür für Haus 1 ist im Frühjahr vorgesehen.