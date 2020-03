Wohnungsbaugesellschaft realisiert viele Bauvorhaben

Die Wohnungsbaugesellschaft (WBG) Arnstadt investiert in diesem Jahr insgesamt 3,7 Millionen Euro in weitere Baumaßnahmen. Ein Schwerpunkt dabei ist wieder die Weiße. Der zweite Bauabschnitt für den Block An der Weiße 25 mit insgesamt 15 Wohnungen soll im Juni fertig werden und die Mieter dort einziehen können. Außerdem beginnt der dritte Bauabschnitt – und zwar in den Wohnblöcken An der Weiße 5 bis 9 und Töpfengasse 1. Die davon betroffenen 32 Wohnungen sollen Ende nächsten Jahres bezugsfertig saniert sein. Alleine diese beiden Vorhaben kosten rund 2,5 Millionen Euro.

In Angriff genommen wird auch das Bauvorhaben „Serielles und modulares Bauen“ auf dem Rabenhold in der Professor-Frosch-Straße 2 bis 24. „Das wird mit vorgefertigten Modulen erledigt, in denen dann auch gleich alle Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt sind. Das macht das Bauen natürlich erheblich einfacher und verkürzt die Bauzeit ungemein“, so Detlef Möller, der Chef der Arnstädter WBG.

Die Goethestraße 5 und 5c bekommt neue Fahrstühle, außerdem wird in der Triniusstraße 30 – dem Appartementhaus für betreutes Wohnen – ein zweiter Aufzug eingebaut. Dort gab es ja im letzten Jahr Probleme, als der Lift wegen technischer Probleme wochenlang ausfiel, auch weil Ersatzteile nur sehr schwer zu beschaffen waren. Dies will man mit dem zweiten Fahrstuhl künftig verhindern. In den neuen Fahrstuhl passt dann auch eine Krankentrage hinein.

Begonnen wird in diesem Jahr mit den Bauarbeiten am Friedrich-Ebert-Platz 2 bis 4. Der Bauantrag dafür ist bereits eingereicht. Die Sanierung betrifft 12 Wohnungen. „Wenn alles gut und nach unseren Vorstellungen läuft, dann wollen wir damit Ende dieses Jahres damit fertig sein“, so Möller. Dort sei es leider nicht möglich, auch das Dachgeschoss auszubauen und weiteren Wohnraum zu schaffen.

Und auch in der Alexander-Winckler-Straße 13 bis 23 wird sich in diesem Jahr etwas tun, dort werden laut Möller Balkone an den dortigen Wohnungen errichtet. Das betrifft immerhin rund 15 Mieter.

Bereits fertig sind die jetzt sieben Wohnungen am Friedrich-Ebert-Platz 6, diese Wohnungen sind laut Möller alle wieder vermietet. Diese Maßnahme wurde komplett aus Eigenmitteln finanziert – immerhin rund 735.000 Euro.

Von den rund 3,7 Millionen Euro sind gut 20 Prozent Eigenmittel der WBG – also rund 740.000 Euro. Der Rest wird durch Darlehen oder Investitionszulagen finanziert. Alle diese Baumaßnahmen wurden vom Aufsichtsrat der WBG bereits abgesegnet, gleiches gilt auch für die Finanzierung und den Investitionsplan.