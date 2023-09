Schwarze Rauchwolken stiegen aus dem Haus. Verbrannter Geruch waberte durch die Luft. Im leerstehenden Gebäude An der Weiße in Arnstadt brannte am Donnerstagabend eine Wohnung. Die Feuerwehr wurde gegen 17.30 Uhr alarmiert und war wenige Minuten später mit drei Fahrzeugen vor Ort.