Wohnzimmer-Konzert für Schlagerfans aus aller Welt

Wie präsentieren sich die Promis in Zeiten von Corona? Da wird in leeren Konzertsälen musiziert, Medienstars filmen sich vor dem Spiegel, halten selbst gebastelte Pappschilder hoch und machen dramatische Aufrufe. All das gab es beim ersten Wohnzimmer-Konzert der Ilmenauer Schlagersängerin Katharina Herz nicht. Eine Stunde lang sang, tanzte und moderierte sie live aus ihrem Musikzimmer und stellte ihren Fans die Lieder ihres Albums „Alles hat seine Zeit“ vor. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Als Texter Hans-Ullrich Esp die Zeilen zum Lied „Was immer war“ auf’s Papier brachte, war noch nicht abzusehen, wie gut seine Worte in die Welt passen würden. Aber es gab nicht nur Nachdenkliches zu hören. Als Katharina ausgelassen ihren Party-Song „C’est la vie“ ins Mikro schmetterte, mochte man ihr von zu Hause aus zurufen: „Pass auf, die Zimmerdecke – das ist nicht die große Freiluft-Bühne.“

Hinter den Kulissen stand ihr Mann Marco an den Ton-Reglern, steuerte die Lichteffekte und hatte ein Auge auf die Bildübertragung. Neu war das alles für die beiden quirligen Kinder, die leise sein mussten. Auch die Großeltern waren ausgesperrt. Gemeinsam mit den Fans verfolgten sie das Geschehen über das Internet. Ganz reibungslos verlief das nicht. Lag es an der Online-Plattform Facebook, an der Internet-Verbindung oder am eigenen Rechner? So genau war das nicht zu sagen.

Aber während die einen angeregt Katharinas Outfit, Stimme und Liedtexte kommentierten, berichteten andere über Aussetzer bei Ton und Bild. Da gab es dann im Kommentar auch einmal technische Hilfe. Im begleitenden Chat konnte man sehen, die Sängerin hat nicht nur Fans in Deutschland – Kommentare kamen aus Italien, Belgien und der Schweiz. Bis zum Sonntagmittag haben etwa 7300 Zuschauer reingeklickt.

Und was sagt die Künstlerin? „Natürlich fehlt mir die Bühne. Aber so anders fühlt es sich nicht an. Ich war vor dem Auftritt aufgeregt, wie immer. Mein letzter Song im Wohnzimmerkonzert sagt: ‚Lieder sind das Herz der Welt. Musik ist wie ein Band, das uns ganz fest zusammenhält.‘ Ich denke, meine Fans sind dankbar für etwas Abwechslung, die ich mit dieser Aktion direkt von meinem Wohnzimmer in ihr Wohnzimmer bringen möchte. Und wenn wir das alles gesund überstanden haben, feiern wir gemeinsam eine große Party.“