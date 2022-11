Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet zahlreiche Kurse zur körperlichen Gesundheit an. (Archivfoto)

Workshop zu körperlicher Selbstwahrnehmung in Ilmenau

Ilmenau. Workshop zur „Feldenkrais®“-Methode an der Volkshochschule Ilmenau soll die körperliche Selbstwahrnehmung verbessern. Zur Anmeldung gehts hier:

Für den Workshop „Feldenkrais®“ am Samstag, 19. November, von 9 bis 12.30 Uhr in der Volkshochschule (VHS), Bahnhofstraße 6, in Ilmenau sind noch Plätze frei.

Die Lektionen der „Feldenkrais®“-Methode sollen verspielt-experimentierend durch verschiedene Bewegungskombinationen zu einer sehr genauen körperlichen Selbstwahrnehmung führen, heißt es in einer Mitteilung der VHS. Das Resultat sei oft eine erstaunliche Leichtigkeit im Körperempfinden und eine erweiterte, gut ausbalancierte Beweglichkeit.

Der Workshop möchte die Wirkungsweise einiger Lektionen näher beleuchten und praktische Anregung zur Verknüpfung mit dem Alltag geben. Teilnehmer mit spezifischen Fragestellungen können sich im Vorfeld per E-Mail an: christophhempel@gmx.de in Verbindung setzen.

Mehr Informationen und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de