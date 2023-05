Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet eine breite Palette an Kreativkursen an. (Archivfoto)

Workshop zum Glassfusing in Oberwillingen

Großliebringen. Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet zahlreiche Kreativkursen an. Am 10. Mai beginnt ein Workshop in der Glasschmiede Oberwillingen.

Für den Kurs „Glassfusing – Kreatives Gestalten mit Glas“, den die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau ab Mittwoch, 10. Mai, in Kooperation mit der Glasschmiede Oberwillingen anbietet, sind noch Anmeldungen möglich. Das Verschmelzen von Glas ist eine der ältesten Glasbearbeitungstechniken der Welt. Es wird mit flachem Glas gearbeitet, woraus Fensterbilder, Teller, Schalen, Kerzenhalter und viele andere Dinge entstehen. Unter Anleitung von Antje Kruckow können die Teilnehmer einen Glasrohling gestalten und dekorieren, der dann im Brennofen verschmolzen wird. Der dreiteilige Kurs richtet sich an Interessierte jeden Alters. Die Teilnahme kostet 40,50 Euro plus Materialkosten.

Anmeldung erfolgt unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de