Workshop zur Fotografie in Ilmenau

Ilmenau. An der Volkshochschule Ilmenau startet ab 25. Mai ein Fortgeschrittenenkurs zu verschiedenen Disziplinen der Fotografie.

Einen Kurs für Fotografie bietet die Volkshochschule (VHS) Arnstadt-Ilmenau ab Donnerstag, 25. Mai, in der Bahnhofstraße 6 in Ilmenau an. Es sind fünf Termine von jeweils 17 bis 19.15 Uhr eingeplant. Der Kurs ist für Fortgeschrittene. Den Teilnehmenden soll erweitertes Wissen über beispielsweise Porträt- oder Landschaftsfotografie vermittelt werden, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter.

Anmeldungen und Infos unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de