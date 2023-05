Workshops zu Geschlechteridentität in Ilmenau

Ilmenau. Verschiedene Angebote zur Aufklärung rund um das Thema LGBTQIA+ gibt es am 16. Mai in Ilmenau.

Zu verschiedenen Workshops zum Thema „LGBTQIA+“ lädt die Jugend- und Sozialarbeit Ilmenau am Dienstag, 16. Mai, ein. Dann werden rund um den Apothekenbrunnen von 13 bis 17 Uhr verschiedene Mitmachaktionen und Informationsangebote in der Ilmenauer Innenstadt angeboten. Ab 18.30 Uhr ist im integrativen Kinder- und Jugendhaus, Karl-Zink-Straße 16, in Ilmenau ein offener Austausch zu den Themen sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität geplant.