Wort zur Wochenwende aus Arnstadt: Endlich kommt der Regen

Claudia Wanierke über das Beten in Bezuf auf Wetter und Klima.

Endlich Regen! Diesen Ausruf habe ich in den letzten Tagen öfter gehört. Nach der langen Trockenheit sehnen wir uns nach dem kühlenden Nass. Selbst diejenigen, die keinen Garten haben, freuen sich über den Regen und die Abkühlung.

Claudia Wanierke ist pastorale Pfarrbeauftragte und Gemeindereferentin der katholischen Pfarrgemeinde St. Elisabeth Arnstadt. Foto: Claudia Wanierke

Mein Weg zur Arbeit führt mich häufig an einem Feld vorbei. Immer wieder fragte ich mich, was da wohl wachsen soll. Dann sah ich die aufgehenden Maispflanzen, die nicht wirklich groß wurden. Und ich denke jeden Tag: Brauchen wir den Mais nicht als Futterpflanze? Was soll werden, wenn nichts mehr wächst, was wir zum Leben brauchen? Wie abhängig sind wir vom richtigen Wetter?

So wundert es mich nicht, wenn bei einigen Menschen nach dem Satz „Endlich Regen“ ganz automatisch ein „Gott sei Dank“ über die Lippen kommt. Auch denen, die nicht mehr viel mit Glauben oder gar Kirche zu tun haben. Vielleicht drückt sich darin das tief verwurzelte Wissen aus, dass wir das Wetter nicht machen können.

Aber wohin sollen wir unsere Dankbarkeit richten? Gibt es da etwas, das unser Denken übersteigt? Eine höhere Macht, die wir Gott nennen, an die wir unseren Dank richten? Ich frage mich, ob darin nicht auch eine Gefahr lauert, die sagt: „Gott wird das schon regeln, denn wir können am Wetter nichts machen.“

Ist also Gott verantwortlich, wenn es nicht mehr regnet? Haben wir in ihm einen Schuldigen gefunden, der für die Misere von langanhaltender Trockenheit und verheerenden Wetterphänomenen zuständig ist? Wenn wir auf die wissenschaftlichen Berichte hören, hat unser menschliches Handeln Einfluss auf den Klimawandel.

Was also heißt das für unser Beten? Ich klage Gott mein Leid, und er wird es richten, ich aber lehne mich zurück? Ich glaube, so einfach ist es nicht. Beten verändert mich, die Menschen um mich herum und hoffentlich auch die Gesellschaft.

Und so lade ich Sie zu einer anderen Art des Betens ein. Dieses Gebet nimmt mich als den Menschen ernst, dem diese Welt anvertraut ist. Beten Sie mit mir: „Gott, schütze unsere Welt und das Klima, von dem unser Leben abhängt, und fange bei mir an. Amen.“