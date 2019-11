Als „Papst der Arbeitsmedizin“ hat er sich international einen Namen gemacht. 68 Patente stammen von ihm. Mit 37 Jahren war er der jüngste Professor der DDR. Auf der Visitenkarte von Prof. Dr. Werner Schunk aus Gotha stehen heute viele weitere Meriten.

Die Gäste, die zu seinem gutbesuchten Vortrag des VdK Arnstadt kamen, interessierte vor allem ein Thema, das mit seiner Forschungsarbeit zusammenhängt: die Krankheit der damaligen Arbeiter an den Manganmühlen in Arnstadt und Geraberg. Als wertvoller Rohstoff für Batterien, Elektroden und die Stahlherstellung war Mangan unentbehrlich, aber für die Gesundheit sehr gefährlich.„In den 1960er Jahren wurde ich auf die „Schwarzen“ in Arnstadt aufmerksam, vom Manganmehl gezeichnete Menschen, zittrig, mit toxischen Erscheinungen“ berichtete Werner Schunk auf der Veranstaltung im Frauen- und Familienzentrum in der Arnstädter Rankestraße.

Werner Schunk hat in Erfurt Ärzte ausgebildet und weltweit Vorträge gehalten.. Foto: Jochen Thiele

In den Untersuchungen seiner Forschungsgruppe fand man heraus, dass Mangan den Stoffwechsel im Gehirn veränderte. Durch die Behandlung mit Selen, so die Erkenntnis nach langen Forschungsreihen, konnte den Betroffenen geholfen werden. „In Geraberg staunte man, dass ein langjähriger Manganpatient plötzlich wieder durchs Dorf lief“ erzählte der Hirnforscher. Ein Besucher aus dem Ort, Dieter Keiner vom dortigen Heimatverein, erinnerte sich an die „Schwarze Anna“ und berichtete, wie bis 1982 in der Braunsteinmühle Manganmehl hergestellt wurde, das man einst in Geraberg, Stützerbach und Manebach förderte und später importierte. Im heutigen Museum könne man sich darüber informieren.

Als Folge der Manganforschung fand Werner Schunk heraus, auch andere Krankheiten wie Parkinson, Multiple Sklerose und Demenz haben ihre Ursache in Selenmangel. Faszinierten schon diese spannend und verständlich vorgetragenen Ausführungen, so machte ein zweites Beispiel den „Way of Schunk“ noch eindrucksvoller. In seine Praxis in Gotha brachten eines Tages Eltern aus Berlin ihre spastische Tochter im Rollstuhl, die mit 17 Jahren nicht gehen, essen und sprechen konnte. Nach jahrelanger geduldiger Behandlung konnten Werner Schunk und sein Team ihr jedoch helfen. Dass sie wieder laufen und sprechen lernte, wirkte auf Außenstehende wie ein Wunder, war aber nichts anderes als Schunksche Beharrlichkeit und sein unbedingter Glaube an den Erfolg seiner Ideen.

Ein MDR-Film, den die Journalistin Ute Rang vorstellte, zeigte dies bildhaft. Mit 81 Jahren setzt sich der Mediziner noch nicht zur Ruhe. Seine Gutachten und an die 70 Vorträge im Jahr sind gefragt. Und wenn er Muse hat, schreibt er Bücher wie „Hirn und Hände – ein Weg aus dem Rollstuhl“ gemeinsam mit Ute Rang oder „Genie – zwischen Wahn und Witz“. Die produktivste Zeit für ihn sei nach vier Stunden Schlaf zwischen 3 und 5 Uhr morgens, erzählt Werner Schunk lächelnd.