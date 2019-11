Wüllerslebener Ortsdurchfahrt bald wieder frei

Nach monatelanger Vollsperrung der Ortsdurchfahrt in Wüllersleben neigen sich die Arbeiten dort ihrem Ende entgegen. Die Kanäle für die Ver- und Entsorgungsleitungen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes sind im Boden, derzeit werden die rund 250 Meter vom Ortseingang aus Richtung Bösleben bis zur Kreuzung an der Kirche in der Arnstädter Straße asphaltiert.

Die Tragschichten sind bereits drauf, die untere ist zwölf Zentimeter dick, rund 450 Tonnen Asphalt wurden alleine dafür gebraucht. Die zweite ist noch einmal zwei Zentimeter dicker. Und auch die vier Zentimeter dicke Deckschicht ist Anfang der Woche asphaltiert worden.

Bis die Straße dann für den Verkehr freigegeben wird, dauert es allerdings noch gut drei Wochen. Denn auch die Arbeiten an den Gehwegen rechts und links will man noch bis Mitte Dezember durchziehen. „Mit einer halbseitigen Freigabe wäre das für die Bauleute sehr schwierig gewesen und würde dann wohl noch viel länger dauern“, so Frank Nüchter, der Bauamtschef der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg gegenüber unserer Zeitung. Auch die beiden Bushaltestellen werden dabei gleich neu und barrierefrei gestaltet. „Wir wollen, dass vor allem die Schulkinder hier noch vor einem eventuellen Wintereinbruch vernünftige Bedingungen und vor allem einen sicheren Zugang zu den Schulbussen haben“, so Nüchter. Für die beiden Haltestellen bekam man auch 70.000 Euro an Fördermitteln aus dem Programm zur Förderung von Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr.

Die neu gepflanzten Obstbäume in Wüllersleben. Foto: Robert Schmidt

Damit das Regenwasser auch ordentlich ablaufen kann und weil das Gefälle dazu nicht ausreichte, wurden rechts und links der 6,50 Meter breiten Ortsdurchfahrt zwei Regenrinnen gepflastert, das war ursprünglich nicht so geplant, „so etwas merkt man halt immer erst, wenn dann auch wirklich gebaut wird“, so Nüchter.

Im nächsten Jahr kommt dann der Abschnitt von der Kirche bis zum Ortsausgang Richtung Stadtilm dran. Allerdings wird die dann notwendige Vollsperrung nicht mehr so lange dauern wie die in diesem Jahr, man rechnet hier mit einer Bauzeit – einschließlich der Kanalarbeiten – von höchstens sechs Monaten. Die Fördermittelbescheide für diesen Bauabschnitt liegen bereits vor, so dass es mit ihm losgehen kann, so bald es das Wetter im nächsten Jahr zulässt.

Und noch etwas hat sich in Wüllersleben getan. Auf einem Feldweg parallel zur Straße nach Marlishausen wurden „auf Empfehlung der Unteren Naturschutzbehörde hin“, wie es Nüchter formuliert, 61 Pflaumenbäume gepflanzt. An sie muss jetzt nur noch der Beißschutz gegen den Wildverbiss angebracht werden, dass soll noch am Wochenende passieren. In ein paar Jahren können dann die Wüllerslebener dort während ihrer Spaziergänge Früh- und Hauszwetschen oder Renegloden ernten.