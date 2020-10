Auf einen Weihnachtsmarkt müssen die Wümbacher in diesem Jahr verzichten, einen geschmückten Weihnachtsbaum soll es aber geben.

Wümbach. In Wümbach tagte der Ortsteilrat. Themen waren unter anderen der Weihnachtsmarkt und die Suche nach einem neuen Arzt im Ort.

Weihnachtsmarkt in Wümbach fällt aus

Der Ortsteilrat Wümbach tagte in dieser Woche im Dorfgemeinschaftshaus. Wichtiges Thema war die Suche nach einer neuen Ärztin, einem neuen Arzt im Ort für die kürzlich verstorbene Allgemeinmedizinerin Barbara Schlott.

Ortsteilbürgermeister Alexander König (CDU) informierte dabei über seine Gespräche mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Bühl (CDU) und der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar sowie über weitere Gespräche mit dem Medizinischen Versorgungszentrum zu möglichen Teilzeit-Vertretungen als Übergangslösung.

Parallel dazu habe er, so König, eine Anzeige in der Landarztbörse im Internet geschaltet. Außerdem suche er nach weiteren Möglichkeiten, die Ansiedlung einer Ärztin, eines Arztes in Wümbach zu fördern. „Wir sind dran“, bekräftigte er.

Spender für Weihnachtsbaum gesucht

Ein zünftiges Aufstellen eines Weihnachtsbaumes wird es in diesem Jahr angesichts der Corona-Pandemie in Wümbach geben. Auf dem Anger sollen dabei auch Bratwürste gegrillt werden.

„Denn einen Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr wohl nicht geben“, so Alexander König angesichts der Corona-Beschränkungen. Gesucht werde noch ein Spender für den Weihnachtsbaum.