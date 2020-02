Wünsche für Zukunft des Bratwurstmuseum-Geländes

Viel Geduld mussten die zahlreichen Bewohner von Holzhausen mitbringen, die am Montagabend den Weg nach Ichtershausen in den Gemeinderat des Amtes Wachsenburg angetreten hatten, um deutlich zu machen: Die Zukunft des Bratwurstmuseum-Geländes ist uns wichtig. Denn erst nach zweieinhalb Sitzungsstunden wurde dieser Tagesordnungspunkt aufgerufen.

„Wir sind uns der großen Aufgabe und der einmaligen Chance bewusst“, so hat es der Ortschaftsrat Holzhausen auf die Flyer geschrieben, mit denen er in den letzten Wochen um die Stimmen des Gemeinderates warb. Gemeint ist das Bratwurstmuseum, dessen Gelände nach dem Umzug nach Mühlhausen zum Verkauf stehen wird.

Wie man es weiter nutzen kann, darüber haben sich die Holzhäuser seit Bekanntwerden der Umzugspläne in den Unstrut-Hainich-Kreis vor einem Jahr viele Gedanken gemacht. Ihre Idee: Es soll zu einem Kultur- und Freizeitzentrum werden, von dem die Vereine des Ortes ebenso profitieren, wie Besucher von außerhalb.

Am Montag wurde im Gemeinderat dafür ein erster Schritt getan. „Es geht uns maßgeblich darum, ein Signal an den Eigentümer zu senden: Die Holzhäuser wollen das so“, begründete Michael Klippstein den von seiner CDU-Fraktion eingebrachten Antrag. Mit diesem wird die Verwaltung nun beauftragt, den Kaufpreis für das knapp 17 000 Quadratmeter große Grundstück mit den drei Gebäuden in Erfahrung zu bringen, so dass man sich Gedanken, um eine Finanzierung machen kann. Dass diese angesichts der mittlerweile gar nicht mehr so rosigen Finanzlage des Ortes – noch gibt es keinen Haushalt fürs laufende Jahr, Stand jetzt werden Investitionen kaum möglich sein – nicht einfach wird, ist klar.

Wie könnte die künftige Nutzung aussehen? Die Bratwurstscheune mit ihren zwei Etagen zu je 190 Quadratmetern könnte zum Jugend-Vereinshaus werden. Im bisherigen Ausstellungsgebäude mit seinen 200 Quadratmetern könnte ein Natur- und Geozentrum zur Drei-Gleichen-Region entstehen, aus dem 290 Quadratmeter großen Bratwursttheater eine Kulturscheune und aus dem Bratwurstladen ein Hofladen werden. Betrieben werden solle das Ganze vom einem Vereinsring, zu dem sich die Vereine des Ortes, die Kirchgemeinde, Ortschaftsrat und Dorferneuerungsbeirat Gewerbetreibenden und Gastronomen sowie interessierte Bürger zusammenschließen. Dieser Ring würde sich dann um die Vermarktung und Verwaltung des Geländes samt Gebäuden kümmern.

Eine eigene Gastronomie ist nicht angedacht, aber Catering durch ortsansässige Gastronomen. Eigentümer Thomas Mäuer begrüßte diese Entwicklung. „Ich bin ja selbst Holzhäuser. Mich würde es freuen, wenn hier etwas für den Ort, für den Ilm-Kreis und für sanften Tourismus entsteht.“