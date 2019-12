Am Donnerstag wurde ein schwarz-grauer Labrador am Ortsausgang Frankenhain gefunden.

Wunderschöner Wolfshund braucht eine Aufgabe

Am Donnerstag wurde ein schwarz-grauer Labrador am Ortsausgang Frankenhain gefunden. Der hübsche Kerl ist gechipt, aber leider nicht registriert und sucht jetzt nach seinen Besitzern. Der neun Monate junge Rüde Ivo ist ein absoluter Traumhund. Seit dem 17. Oktober ist er im Tierheim Ilmenau, da seine Besitzer die Energie des Junghundes nicht händeln konnten.

Der tschechische Wolfshund ist sehr neugierig, aufmerksam und lernwillig. Die Grundlagen der Erziehung fehlen ihm noch, aber mit Leckerli ist er sehr leicht zu motivieren und hat Spaß daran neue Lektionen zu lernen. Sein bindungsstarker Charakter macht ihn zu einem treuen, hingebungsvollen Begleiter für den Menschen. Seine neuen Besitzer sollten bereits Erfahrungen mit Wolfshunden mitbringen und genügend Zeit, um seinem Erziehungsbedarf gerecht zu werden. Ein großes Grundstück mit viel Auslauffläche wäre für den jungen Wolfshund wünschenswert. Kleine Kinder sollten nicht im zukünftigen Haushalt leben, da er altersentsprechend noch sehr stürmisch sein kann. Im Tierheim wurde er geimpft und gegen Parasiten behandelt.

Am Ortsausgang Frankenhain Richtung Crawinkel wurde am Donnerstag ein junger Labradorrüde gefunden. Er ist etwa ein bis zwei Jahre alt und sehr gepflegt. Der liebe Junghund ist menschenbezogen und trug ein Halsband ohne Marke, als er gefunden wurde. Er ist gechipt, aber leider nicht registriert und auch nicht kastriert. Hinweise auf den Besitzer bitte an das Tierheim Ilmenau weiterleiten. Tierheimmitarbeiter Detlef Röckert ermahnt keine Tiere zu Weihnachten zu verschenken. Allzu oft hat er dir Erfahrung gemacht, dass diese dann wenige Monate später im Tierheim landen. Außerdem bittet er darum, an Silvester auf Knaller zu verzichten, um auf unsere tierischen Freunde Rücksicht zu nehmen. Kontakt zum Tierheim Ilmenau: 03677 671157