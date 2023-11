Wunschzettel der Kinder aus dem Ilm-Kreis am Baum

Ilm-Kreis. Sparkasse Arnstadt-Ilmenau und Jugendamt Ilm-Kreis erfüllen Weihnachtswünsche von sozial benachteiligten Kindern. Dazu suchen sie Geschenkpaten.

Mit der Wunschbaumaktion „Ein schönes Fest für jedes Kind“ möchten das Jugendamt des Ilm-Kreises und die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau wieder kleine Weihnachtswünsche von sozial benachteiligten Kindern in Erfüllung gehen lassen.

Wünsche nach Kleidung, einem Buch oder Spielsachen können manchmal die eigenen Familien nicht erfüllen. Deswegen haben die Kinder mit Unterstützung ihrer Sozialbetreuer Wunschzettel liebevoll gestaltet. Diese wurden an den Weihnachtsbäumen in den Sparkassengeschäftsstellen Ilmenau, Homburger Platz, und Arnstadt, Erfurter Straße, befestigt. Jeder, der Geschenkpate werden möchte, ist herzlich eingeladen, sich einen oder mehrere Anhänger vom Baum zu pflücken und den Kindern eine kleine Weihnachtsfreude zu bereiten.

„Ich kann nur ein ganz großes Dankeschön an all die fleißigen Weihnachtswichtel sagen, die sich an unserer Aktion beteiligen und damit für strahlende Kinderaugen sorgen“, so Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Marco Jacob. Die Geschenke, im Wert von maximal 30 Euro, sollen bis zum 13. Dezember eingepackt und mit dem jeweiligen Wunschzettel versehen in den Sparkassen-Geschäftsstellen abgegeben werden. Die Kinder erhalten ihre Geschenke im Anschluss von den Sozialarbeitern.