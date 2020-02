XXXLutz am Erfurter Kreuz kurz vor der Fertigstellung

Die Arbeiten rund um das Leuchtturm-Projekt laufen auf Hochtouren. Das neue hoch technisierte Logistikzentrum des Möbelhändlers XXXLutz auf der Gemarkung Amt Wachsenburg ist kurz vor der Fertigstellung. Das Besondere: Die Unternehmensgruppe verbindet den stationären Handel mit dem Online-Geschäft weiter konsequent. Die erste Ausbaustufe am „Erfurter Kreuz“ in Arnstadt ist auf der Zielgeraden. Von dort aus wird der gesamte bundesweite Onlinehandel des Einrichtungshauses bedient. Im Sommer wird das 25 Hektar große Areal in Betrieb genommen. Es werden insgesamt 100 Millionen Euro investiert.