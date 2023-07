Yoga und Qi Gong stärken die Gesundheit

Ilm-Kreis. Neue Kurse starten an der Volkshochschule in Arnstadt und llmenau:

Noch sind Sommerferien an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau. Interessierte können sich aber bereits für Kurse anmelden, die in wenigen Wochen starten.

Benefit-Yoga wird ab dem 30. August in Ilmenau unterrichtet. Ein Kurs beginnt um 15 Uhr, der zweite um 17 Uhr. Das Angebot richtet sich ebenso an Anfänger wie an in Yoga Geübte.

In Arnstadt startet Benefit-Yoga ebenso am 30. August um 17 Uhr.

In Arnstadt wird am 10. August ab 18 Uhr das Kurs-Konzept Mental Health First Aid vorgestellt. Dem schließt sich eine Ausbildung für Interessierte an, die es ihnen ermöglicht, kompetent bei psychischen Problemen und Krisen anderer helfen können. Einführungsveranstaltung und Kurs werden gefördert und sind damit kostenfrei.

An Menschen mit Rückenbeschwerden und Haltungsproblemen richtet sich die Veranstaltung „Shaolin Qi Gong -- Ba Duan Jin“. Diese findet am 31. August um 10.30 Uhr in der Turnhalle Lindenallee in Arnstadt statt.

Dieselbe Einführungsveranstaltung findet zudem am 14. August ab 18 Uhr am Standort Ilmenau statt.

Anmeldungen sind möglich unter Telefon: 03677/64550 sowie unter 03628/ 61070.