Yogakurse im Mehrgenerationenhaus in Ilmenau

Für zwei Yogakurse am Dienstag, 15. August, im Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum, Wetzlarer Platz 2, in Ilmenau sind noch Plätze frei. Meditation und Atemübungen sollen helfen, Körper und Geist bewusster wahrzunehmen sowie Atmung und Bewegung miteinander in Einklang zu bringen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Nach dem aktiven Teil der Yogastunde werde der Fokus auf die Dehnung und Entspannung des Körpers gelegt, Grundsätzlich sollen durch die Übungen Beweglichkeit, Gesundheit, Konzentration und Ausgeglichenheit gefördert werden. Eine Anmeldung für die Kurse am 15. August von 10 bis 11 Uhr beziehungsweise von 16 bis 17 Uhr per E-Mail an: willkommen@yoga-ilmenau.de oder unter Telefon: 0176/23494462 ist erforderlich.