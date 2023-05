Yogaübungen mit Alpakas in Cottendorf

Cottendorf. Unter dem Titel „Alpakas und Yoga in der Natur erleben“ werden auf dem Alpakahof in Cottendorf Wohlfühlerlebnisse mit den sanften Tieren angeboten.

Unter dem Titel „Alpakas und Yoga in der Natur erleben“ werden auf dem Alpakahof von Janine Scherwitzki in Cottendorf in Zusammenarbeit mit der Yoga-Lehrerin Silke Raßbach Wohlfühlerlebnisse mit Alpakas angeboten. Am 24. und 31. Mai sowie am 14. und 28. Juni machen die Teilnehmer von jeweils 17 bis 19 Uhr einen Alpaka-Spaziergang mit integrierten Yoga- und Achtsamkeitsübungen. Die Teilnahme kostet 35 Euro pro Person.

Anmeldung unter Telefon: 0176/56979117