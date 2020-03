Zahl der Corona-Fälle im Ilm-Kreis auf zehn angestiegen

Im Ilm-Kreis gibt es am Samstag gegen 17.30 Uhr zehn bestätigte Fälle einer Coronavirus-Infektion. Das sind vier Fälle mehr als am Freitag. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

In sieben Fällen hat das Gesundheitsamt die Abstriche gemacht, heißt es in einer Mitteilung. Zwei Fälle kamen aus Hausarztpraxen. Ein Fall ist über die Abstrichstelle in Arnstadt gemeldet worden, die am Mittwoch die Arbeit aufgenommen hat.

Die vier neuen Fälle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt steht mit ihnen und den Kontaktpersonen im Austausch. Da sie alle älter als 65 Jahre sind, sind sie besonders überwachungsbedürftig.

Abstriche werden in Arnstädter Abstrichstelle nur nach Terminvergabe durch die Hausarzt-Praxen oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117) gemacht.

