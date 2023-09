Zehen strecken, Beine heben und lächeln heißt es für die Tänzerinnen des Arnstädter Karnevalsvereins Narhalla

Arnstadt. Die erste Thüringer Meisterschaft vor 30 Jahren fand sogar in Arnstadt statt, ausgerichtet durch den Arnstädter Karneval Club.

Für den Karnevalsverein „Narrhalla“ Arnstadt wird es ein aufregendes Wochenende. Denn dieses Jahr gehen sowohl Solo-, als auch Gruppentänzer bei den 30. Thüringer Meisterschaften des karnevalistischen Tanzsports in Greiz an den Start.

„Zehen strecken, Beine heben und das schöne Lächeln zeigen“ seien am Samstag und Sonntag besonders wichtig, sagt Vereinssprecherin Paula Schreiber. Die erste Thüringer Meisterschaft vor 30 Jahren fand sogar in Arnstadt statt, ausgerichtet durch den Arnstädter Karneval Club, gibt sie einen kleinen Rückblick. Doch der Fokus liegt auf der bevorstehenden Meisterschaft. „Es ist eine großartige Gelegenheit für die Tänzer, die Trainer und für den gesamten Tanzbereich des Vereins Erfahrungen auf Turnierebene zu sammeln“, sagt Schreiber.

Das Tanzmariechen im Jugendbereich Nele Gruß geht am Samstag als Erste vom Arnstädter Narrhalla auf die Bühne. Dort zeigt sie ihren Mariechentanz vor ungefähr 500 Zuschauern. Anschließend ist sie auch mit der Jugendgarde bei ihrem Showtanz „Systemfehler“ zu sehen. Am Sonntag findet die Meisterschaft für die Altersgruppe Ü15 statt, in der Viktoria Holzhäuser als Tanzmariechen ihr Bestes geben wird. Alle drei Tänze, die auf dem großen und so wichtigen Turnier zu sehen sein werden, sind choreographiert und einstudiert von Trainerin Wiebke Schmidt.