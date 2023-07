Zeitfenster an Dorfstelle Lütsche beschmiert

Gräfenroda. Die Aushänge im Lütschegrund bei Gräfenroda, die die Familie Hendrich mit Wissenswertem zur Heimatgeschichte bestückt, verunstalteten Unbekannte.

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen die beiden Schaukästen beschmiert, die vor vielen Jahren die Familie Hendrich aus Gräfenroda im Lütschegrund aufgestellt hatte und seither mit Wissenswertem zur Heimatgeschichte der Region und des ehemaligen Dorfes Lütsche befüllt. Wilfried Hendrich sind die Verunstaltungen mit Schriftzügen in roter Farbe am Samstag, 22. Juli, aufgefallen. Bei den Schaukästen handelt es sich einmal um ein Zeitfenster zur Heimatgeschichte mit wechselnden Inhalten und um eine Dauerinformation zum ehemaligen Dorf Lütsche. Der Gothaer Herzog Ernst II. hatte Mitte des 19. Jahrhundert Haus für Haus aufgekauft, leergezogen und abreißen lassen. Etwa 120 sehr arme Menschen wohnten einst im Dorf Lütsche.